Hockenheim – Der Oktober in der Stadtbibliothek

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im Oktober 2024 finden wieder viele Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Vorlesen in der Salzgrotte

Am Mittwoch, den 2. Oktober, um 15:15 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek in der Salzgrotte im Aquadrom das Bilderbuch „Drachenpost“ vor. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Aufgrund der begrenzen Plätze ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung beim Aquadrom Hockenheim (Telefon 06205/ 28 55 600) möglich. Es gelten die gewohnten Eintrittspreise für die Salzgrotte: Erwachsene zahlen 10 Euro pro Sitzung, Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren sind frei.

Bibliothek geschlossen

Die Stadtbibliothek bleibt am Freitag, den 4. Oktober und Samstag, den 5. Oktober ganztags geschlossen.

Kamishibai

Am Samstag, den 19. Oktober, um 10:30 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Kamishibai „Ginpuin“ vor: Weit, weit weg von hier kam eines Tages ein kleiner Pinguin zur Welt, der anders war als die anderen. „Ich putze auch meine Flimmschwossen!“, sagte er, als die anderen ihre Schwimmflossen putzten, und: „Meine Kleider sind auch Warz und schweiß!“ „Mit dem stimmt doch was nicht!“, riefen die Pinguine und kugelten sich vor Lachen.” Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Buchtreff

Am Donnerstag, den 24. Oktober, um 17:30 Uhr findet in der Leseecke im 1. Obergeschoss der Buchtreff statt. Leserinnen und Leser haben hier die Möglichkeit, sich monatlich mit Gleichgesinnten zu treffen und über ihre Lieblingsbücher auszutauschen. Los geht es um 17:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vorlesen

Am Samstag, den 26. Oktober, um 10:30 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuch „Die große Weltreise durch den Zoo“ vor: “Heute bleibt der Zoo geschlossen!”, verkündet Zoodirektor Ungestüm freudig. “Wir fahren in den Urlaub!” Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Kuscheltiervorlesen

Am Dienstag, den 29. Oktober, um 18:30 Uhr lädt die Stadtbibliothek zum Kuscheltier-Vorlesen ein. Für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren wird mit ihrem Lieblingskuscheltier und Kissen unter dem Sternenhimmel die selbst geschriebene Geschichte „Noahs Abenteuer – Die Reise zum Traumschloss“ vorgelesen. Aufgrund der begrenzen Teilnehmerzahl bittet die Stadtbibliothek um eine Anmeldung an der Kundentheke oder per Mail an stadtbibliothek@hockenheim.de. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Ferienkino für Kinder

Am Mittwoch, den 30. Oktober findet das Ferienkino für Kinder ab sechs Jahren statt. Die kostenlosen Kinokarten können ab zwei Wochen zuvor bis einen Tag vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Kinder unter zehn Jahren benötigen eine erwachsene Begleitperson. Der Film beginnt um 16:00 Uhr, der Einlass erfolgt ab 15:45 Uhr.

Vorlesen in der Salzgrotte

Am Mittwoch, den 30. Oktober, um 15:15 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek in der Salzgrotte im Aquadrom das Bilderbuch „Herr Krake räumt das Meer auf“ vor. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Aufgrund der begrenzen Plätze ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung beim Aquadrom Hockenheim (Telefon 06205/ 28 55 600) möglich. Es gelten die gewohnten Eintrittspreise für die Salzgrotte: Erwachsene zahlen 10 Euro pro Sitzung, Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren sind frei.

Die Stadtbibliothek freut sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim