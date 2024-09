Hirschberg – NACHTRAG – Gebäudebrand – Polizisten bemerkten Rauchentwicklung

Mannheim/Hockenheim. Beim Motorradfinale jetzt am Wochenende (21.-22.9) in Hockenheim geht Dirk Geiger aus Mannheim in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in der Supersport-Klasse an den Start. Dirk Geiger, der am 4. Juli seinen 22. Geburtstag feierte, ist in die Supersport-Klasse aufgestiegen und fährt eine Honda 600 ccm für das MCA Racing-Team. Nach 12 Rennen liegt ... Mehr lesen »