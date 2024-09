Frankenthal – feiert den Herbst Herbstfest mit Tag der Vereine, Verkaufsoffenem Sonntag und Internationalem Fest

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Von Mittwoch, 2. Oktober bis Sonntag, 6. Oktober lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Beirat für Migration und Integration und dem Frankenthaler City- und

Stadtmarketingverein wieder zum Frankenthaler Herbstspektakel in die Innenstadt ein. Am

langen Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit finden Herbstfest,

verkaufsoffener Sonntag, Aktionstage der IHK-Kampagne „Heimat shoppen“ und

Internationales Fest statt. Außerdem präsentieren sich die Frankenthaler Vereine beim Tag

der Vereine erstmals im Rahmen des Herbstspektakels in der Innenstadt.

„Das lange Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit verspricht Abwechslung,

Spaß und Information auf und rund um den Rathausplatz. Ich freue mich besonders, dass

wir dieses Jahr den Tag der Vereine in das Herbstspektakel integrieren konnten und den

Vereinen so eine belebte und zentrale Plattform bieten können, um sich zu präsentieren“, so

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Auf dem Rathausplatz wird ein Herbstfest mit Vergnügungsmarkt aufgebaut. Neben Imbiss-,

Ausschank- und Süßwarenständen sind zwei Kinderkarussells, ein Entenangeln und

Automatenspiele vertreten. Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag 3. Oktober können

sich Kinder von 11.30 bis 17 Uhr kreativ beim Kürbis bemalen austoben oder sich schminken

lassen. Der große Biergarten auf dem Rathausplatz lädt zum Verweilen ein.

Eröffnung und Musikprogramm

Eröffnet wird das Herbstspektakel am Mittwoch, 2. Oktober um 17.30 Uhr durch

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und Miss Strohhut Isis Jendahl. Um 18 Uhr läuten „Die

Gaudis“ der Donaudeutschen Landsmannschaft das musikalische Programm ein. Am

Donnerstag, 3. Oktober spielen die Zwoa Spitzbuam von 15 bis 18 Uhr. Treibsand Acoustic

alias Dani Weisenburger, Mark Selinger und Lars Müller bringen eine geballte Ladung

Energie und gute Laune am Freitag, 4. Oktober ab 18 Uhr auf den Platz. Am Samstag, 5.

Oktober ab 18 Uhr tritt die Band TasteOfWhite auf.

Tag der Vereine

Mehr als 20 Frankenthaler Vereine aus allen Bereichen präsentieren sich beim „Tag der

Vereine“ am Samstag, 5. Oktober von 12 bis 16 Uhr in der Wormser Straße. Neben

Infoständen erwartet die Besucher Darbietungen auf der Bühne auf dem Rathausplatz und

verschiedene Mitmach-Aktionen. Weitere Vereine, die sich hier präsentieren möchten,

können sich gerne an Jennifer Speiger wenden, ehrenamt@frankenthal.de. Die

Ehrenamtskoordinatorin organisiert den Tag gemeinsam mit dem Bereich Kultur und Sport.

Verkaufsoffener Sonntag und Internationales Fest

Am Sonntag, 6. Oktober öffnen die Einzelhändler im Rahmen des verkaufsoffenen

Sonntages von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Außerdem beteiligen sich am gesamten

Wochenende einige Einzelhändler an den Aktionstagen zur IHK-Kampagne „Heimat

shoppen“, in deren Rahmen auch die Heimat-Shopping Card läuft. Alle Informationen dazu

unter www.frankenthal.de/heimatshoppen.

Sonntags ab 14 Uhr findet das 31. Internationale Fest des Beirats für Migration und

Integration und der Stadt Frankenthal statt. In der südlichen Wormser Straße, der August-

Bebel-Straße und am Rathausplatz präsentieren internationale Kulturvereine und

Gruppierungen kulinarische Spezialitäten und Informationen aus ihrer Heimat. Ehrenamtliche

Helfer zeigen einen Einblick in die Flüchtlingsarbeit und präsentieren an ihren Ständen die

Länder Somalia, Afghanistan, Ukraine, Syrien und Eritrea.

Eröffnet wird das Internationale Fest um 14 Uhr durch Aysel Askin-Gezici, Vorsitzende des

Beirats für Migration und Integration der Stadt Frankenthal, und Oberbürgermeister Dr.

Nicolas Meyer auf der Bühne auf dem Rathausplatz. Von 13.30 bis 14 Uhr und 14.30 bis 18

Uhr gibt es hier ein abwechslungsreiches Musik- und Tanzprogramm verschiedener

Kulturvereine.

Ein Flyer, der über das Programm informiert, liegt zeitnah im Einzelhandel aus und ist im

Rathaus erhältlich. Alle Informationen auch unter www.frankenthal.de/feiert.

Verlegung des Wochenmarkts und Sperrungen

Am Dienstag, 1. Oktober und Freitag, 4. Oktober wird der Frankenthaler Wochenmarkt in die

Bahnhofstraße, Wormser Straße und August-Bebel-Straße verlegt. Deshalb darf an diesen

Tagen in der Zeit von 1 bis 15 Uhr in der Wormser Straße zwischen Schmiedgasse und

Fußgängerzone und in der August-Bebel-Straße zwischen Fußgängerzone und

Elisabethstraße nicht mehr geparkt werden. Nachdem die Marktbeschicker ihre Standplätze

bezogen haben, ist die Einfahrt in die Wormser Straße und die August-Bebel-Straße nicht

mehr möglich.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)