Speyer – Schwerer Raub – Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Mittwochabend (18.09.2024), gegen 19 Uhr, griffen drei Männer einen 29-Jährigen vor einem Discounter im Weißdornweg in Speyer an. Gemeinsam schlugen sie den Mann u.a. mit einer Glasflasche und einem Gürtel. Außerdem entwendeten sie das Mobiltelefon sowie ca. 25 – 50 Euro Bargeld von dem 29-Jährigen und flüchteten. Alarmierte Polizeikräfte konnten die Tatverdächtigen, drei Männer im Alter von 23, 27 und 30 Jahren, im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme stellten die Beamten das Mobiltelefon und 25 Euro Bargeld sicher. Alle drei Beschuldigten wurden am Donnerstag (19.09.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubs und der Gefährlichen Körperverletzung. Die Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail