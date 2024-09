Mannheim – Die Nominierten für den SportAward Rhein-Neckar am 21. Oktober stehen fest

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Wer die Wahl hat, hat die Qual

Rund vier Wochen vor dem feierlichen Galaabend im Mannheimer Rosengarten stehen nun die jeweils drei Nominierten für die insgesamt neun Kategorien beim SportAward Rhein-Neckar fest und spiegeln eindrucksvoll, sowohl die sportliche Vielfalt im Breitensport, als auch die Topleistungen im Spitzensport aller Athlet:innen, Trainer:innen, Teams und Vereine in der Metropolregion Rhein-Neckar wider. Über die Nominierten und den Ablauf des Galaabends informierten die Sportregion Rhein-Neckar e.V. (Initiator), Ultrabold in

Kooperation mit S.I.M. Marketing (Veranstalter) nun auf ihrer Abschluss-Pressekonferenz in der ATOS Klinik Heidelberg.

„Dieser SportAward wird sicherlich wieder ein besonderer Abend. Wir freuen uns auf das offizielle Welcome Back des Team Paris der MRN. Da gibt es eine tolle Anzahl an Erfolgen zu feiern. 13 Medaillen und 28 TOP Ten Platzierungen. Darauf kann man mächtig stolz sein. Die Sportlerinnen und Sportler sind Vorbilder, die unsere Gesellschaft braucht. Umso schöner, dass genau sie unsere Region repräsentieren. Auch für den Breitensport sind Vorbilder von enormem Wert. Sie begeistern für ihre Sportarten und auch die Kinder und Jugendlichen können sich daran orientieren. So ist es für den Abend folgerichtig neben der Auszeichnung der Spitzenerfolge, den Breitensport mit dem außerordentlichen ehrenamtlichen Engagement zu würdigen. Zudem blicken wir auf 20 Jahre Sportregion zurück. Die Vernetzung von Kommunen, Vereinen, Verbänden und Unternehmen ist bestens gelungen und zeigt uns, was gemeinsam bewirkt werden kann. Im Vergleich zu anderen Sportregionen ist die Zusammenarbeit in unserer Region herausragend“, sagte Gregor Greinert, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Sportregion Rhein-Neckar e.V.

Die elf Sportjournalist:innen der Region, die die Fachjury für die Kategorien TOP Talent (U19), TOP Trainer:in, TOP Mannschaft, TOP Sportlerin und TOP Sportler bildeten, reichten im ersten Schritt ihre Vorschläge für diese Kategorien ein. In Schritt zwei traf man sich dann im Hilton Garden Inn Mannheim zur gemeinsamen Sitzung. Hier wurden die Vorschläge in der Runde nochmal präsentiert und intensiv diskutiert, bevor jedes Jurymitglied in jeder Kategorie ‚geheim‘ fünf, drei und einen Punkt/e vergab. Die drei Punktbesten in jeder Kategorie sind nun die drei Nominierten (siehe unten), die Gewinner:innen bleiben bis zur Award-Night am 21.10. geheim und werden erst im Rahmen der großen Bühnenshow im Mozartsaal bekanntgegeben.

Ähnlich ist das Verfahren bei der Auswahl der jeweils drei Nominierten in den Kategorien TOP Vorbild Ehrenamt und TOP Vorbild Verein. Für diese ganz gezielt an den Breitensport gerichteten Awards zeichnet sich eine Jury aus renommierten Sportfunktionären verantwortlich. Auch hier werden für die

festgelegten Kriterien Punkte vergeben und im Anschluss diskutiert. Man kann so viel vorab verraten: Es war sehr knapp bei den tollen Bewerbungen.

Ganz öffentlich verlief, wie bewährt, die Wahl des ‚Pfalzkom Publikumslieblings‘. Hier konnte zunächst jeder über die Award-Webseite sein Sportidol vorschlagen, danach waren die Sportfans der Region aufgerufen, an gleicher Stelle ihre Stimme abzugeben.

Über den Gewinner des Lifetime Awards entscheidet der Vorstand des Sportregion Rhein-Neckar e.V., hier gibt es keine Nominierten und der/die Gewinner:in wird ebenfalls am 21.10. bekanntgegeben und geehrt.

Die (Vor-)Entscheidungen sind also gefallen, trotzdem bleibt es spannend, wer nun die begehrten goldenen Trophäen in den Händen halten darf. Dieses Geheimnis wird am 21. Oktober im Mannheimer Rosengarten gelüftet, wo alle Familien, Freunde, Vereinsmitglieder und Fans herzlich willkommen sind.

Dabei hat die rund zweistündige Bühnenshow rund um die Award-Verleihung noch einiges mehr zu bieten:

Beim SportAward Rhein-Neckar gibt sich das „who is who“ der Sportwelt die Ehre. Das beginnt bei dem Moderatoren-Duo Lea Wagner (ARD) und Norbert König (ZDF) bis hin zu den namhaften Laudator:innen. Für diese Aufgabe haben bereits Birgit Fischer, Anke Huber, Harold Kreis, Sven Ottke, Klaus Schlappner, David Späth und David Wolf zugesagt.

Und auch das Show-Programm, mit tatkräftiger Unterstützung von Entertainment-Partner Palazzo Mannheim, wird keine Wünsche offenlassen. Hier präsentieren die Veranstalter ein wahres Show-Feuerwerk, u.a. mit dem Trio Three G, den Britain’s got talent-Finalisten Haribow. Ebenso auf der Bühne zu bestaunen sind die WM-Teilnehmer:innen im Cheerleading vom TSV Rot-Weiß Auerbach, Cheer Strike.

Dazu präsentiert sich zum offiziellen Welcome Back das Team Paris der Metropolregion Rhein-Neckar, das mit insgesamt 12 Medaillen von den Olympischen Spielen und den Paralympics in Paris zurückgekehrt ist.

Außerdem feiert der Sportregion Rhein-Neckar e.V. sein 20jähriges Jubiläum.

Die Gäste des SportAward Rhein-Neckar können sich am 21. Oktober im Mannheimer Rosengarten zudem auf viele kulinarische Genüsse freuen, auf die zum Mitmachen einladenden Aktionsstände der Award-Partner und last but not least auf die Sportler-Party mit Cocktails und DJ Mo ab 23:00 Uhr im Ella & Louis.

Das Beste: Im Rosengarten benötigen die Award-Besucher lediglich ihr Ticket,

kein Geld. Denn im Eintrittspreis sind Garderobe, Speisen und Getränke, die Party sowie Gastgeschenke bereits enthalten. Zudem gibt es keine VIP-Bereiche, alle Sportlerinnen, Sportler und prominenten Gäste stehen dem Publikum für kleine Gespräche und Selfies in der Regel gerne zur Verfügung.

Alle Infos zur Award-Night sowie Tickets für 89,00 Euro, 99,00 Euro und 109,00 Euro (alles inklusive) gibt es auf www.sportawardrheinneckar.de

Quelle –

Sportregion Rhein-Neckar e.V.