Mannheim – Ali Ibrahimaj zum neuen Sportvorstand des VfR Mannheim gewählt, !

Ludwigshafen/Metropolregion/Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am Dienstagabend (17.09.2024), gegen 22:00 Uhr, wurde ein 18-Jähriger in der Valentin-Bauer-Siedlung an einer Haltestelle mit einer Schusswaffe bedroht. Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger zwangen den Geschädigten in ein Auto einzusteigen, welches ein anderer 18-Jähriger steuerte. Während der Fahrt bedrohten die Tatverdächtigen den 18-Jährigen ... Mehr lesen »