Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung mit unbekannten Beteiligten in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag (19.09.2024) gegen 13:15 Uhr wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Amtsstraße/ Bismarckstraße gemeldet. Zunächst habe es eine verbale Auseinandersetzung in einer Gruppe vor einem Supermarkt in der Bismarckstraße gegeben. Der Streit habe sich dann in Richtung Amtsstraße verlagert. Hier hätten drei Unbekannte auf einen weiteren Unbekannten körperlich eingewirkt. Plötzlich habe dieser ein Cuttermesser gezogen und alle seien geflüchtet. Personenbeschreibungen der flüchtenden Personen liegen nicht vor.

Wer kann Angaben zu den Personen und dem Vorfall machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .