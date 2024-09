Landau – Bréal-Marathon Landau – So kommen Sie am 3. Oktober in die Stadt und wieder heraus

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Bréal-Marathon Landau am Donnerstag, 3. Oktober, findet das Jubiläumsjahr der Stadt Landau seinen Höhepunkt. Mehr als 2.500 Läuferinnen und Läufer haben sich bereits für die verschiedenen Läufe angemeldet und ganz Landau verwandelt sich an diesem Tag in einen autofreien Erlebnisbereich mit ganz viel Sport, Spaß und Spannung. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke sind gerne gesehen. Alle, die mit dabei sein wollen und die Landauerinnen und Landauer, die am Veranstaltungstag nach Landau hinein oder aus der Stadt herauswollen, finden auf www.bréal-marathon.de alle Informationen, wie das am besten gelingt. Eine gute Nachricht vorab: Der Busverkehr in Landau ist am 3. Oktober komplett kostenfrei!

Das Sicherheits- und Verkehrskonzept für den Bréal-Marathon Landau sieht vor, dass die Stadt Landau am 3. Oktober voraussichtlich zwischen 7 Uhr und 18 Uhr für den Verkehr gesperrt wird. Erste Sperrungen müssen allerdings schon am Vorabend vorgenommen werden, am Veranstaltungstag wird nach dem Ende der entsprechenden Läufe nach und nach mit dem Rückbau der Sperrungen begonnen. Bereits im Landkreis Südliche Weinstraße weist eine entsprechende Beschilderung darauf hin, dass eine Zufahrt in die Stadt an diesem Tag nicht möglich ist und die Stadt in großen Teilen autofrei bleibt. Die Anfahrt mit Auto, Bus, Zug und Fahrrad ist aber trotzdem möglich, wenn man die folgenden Regelungen beachtet.

Autoverkehr: Autofahrerinnen und Autofahrer können die Landauer Innenstadt am Veranstaltungstag am besten über die Autobahnausfahrt Landau-Zentrum erreichen. Von hier kommen sie bequem zu den Parkplätzen rund um das Messegelände, wo die Fahrzeuge kostenfrei abgestellt werden können und ein ebenfalls kostenfreier Shuttlebus (Linie 536) die Besucherinnen und Besucher im 15-Minuten-Takt ins Stadtzentrum bringt. Als Parkplätze stehen der Neue Messplatz, der Parkplatz Albert-Einstein-Straße wie auch der Parkplatz am SBK zur Verfügung. Eine Zufahrt in die Kernstadt ist lediglich für Pflegedienste und Rettungsorganisationen mit entsprechender Zufahrtsgenehmigung möglich. Ein Tipp für alle Landauerinnen und Landauer, die die Stadt am Marathontag mit dem Auto verlassen wollen: Prüfen Sie im Streckenplan, ob Sie innerhalb des roten Sperrbereichs wohnen und parken Sie Ihr Auto ggf. am Vorabend schon im grünen Bereich!



Weitere Details sind dem Streckenplan zu entnehmen.

Mit dem Zug: Zugreisende können Landau über den Hauptbahnhof und den Westbahnhof erreichen. Von beiden Bahnhöfen sind die Innenstadt sowie Ziel- und Startbereiche bequem zu Fuß erreichbar. Der Taxistand am Hauptbahnhof wird an diesem Tag auf die Park- und Ride-Anlage hinter dem Hauptbahnhof verlegt. Die Züge zwischen Neustadt und Wissembourg fahren am 3. Oktober mit erhöhter Wagenzahl. Auf der Strecke der Queichtalbahn wird die Zugfrequenz an diesem Tag verdoppelt, so dass zwischen Landau und Annweiler zweimal die Stunde ein Zug fährt. Bitte beachten: Die Haltestelle Siebeldingen-Birkweiler mit den dortigen Parkmöglichkeiten am SBK kann technisch bedingt nur einmal die Stunde angefahren werden. Fahrplanauskünfte gibt es über den DB-Navigator oder www.bahn.de.

Mit dem Bus: Die Linien 520, 530, 534, 536, 537 und 538 müssen an diesem Tag aufgrund der Sperrungen leider entfallen. Die Linien 540 und 541 bedienen statt Landau Hauptbahnhof den Bahnhaltepunkt in Rohrbach mit dortiger Umsteigemöglichkeit nach Landau. Die Linie 536 verkehrt von 7 bis 19:30 Uhr als Pendelbus zwischen Neuem Messplatz und Altem Meßplatz im 15-Minuten-Takt. Er hält an den Haltestellen Ärztehaus, Gustav-Hertz-Straße, Albert-Einstein-Straße, W.-Heisenberg-Straße, Landau Festhalle, der Ersatzhaltestelle Uni/Alter Meßplatz und am Südring (Haltestelle für Besuchende des Vinzentius-Krankenhauses). Für Besucherinnen und Besucher des Marathons empfiehlt sich der Ausstieg an der Ersatzhaltestelle Uni/Alter Meßplatz.

Für alle übrigen Buslinien gilt entweder ein Ersatzfahrplan oder der reguläre Sonntagsfahrplan. Auskünfte zu aktuellen Fahrplänen gibt es unter www.vrn.de oder bei den jeweiligen Busunternehmen. Der Busverkehr innerhalb von Landau ist an diesem Tag kostenlos. Die VRNflexline kann am 3. Oktober erst ab 19 Uhr fahren. Mit Fahrrad und zu Fuß: Innerhalb des Stadtgebiets sind Besucherinnen und Besucher am besten zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Bis auf die Laufstrecke sind alle Bereiche der Stadt für Fußgängerinnen und Fußgänger frei zugänglich. Auch die Laufstrecke kann an zahlreichen Querungsstellen problemlos ganztägig passiert werden. Alle Informationen inklusive einer Verlinkung zur interaktiven Karte mit den gesperrten Bereichen auf dem Geoportal der Stadt Landau gibt es auf www.bréal-marathon.de.