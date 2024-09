Landau – Annahmeplatz für Grünabfall in Offenbach wird verbessert

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Grünabfallannahme in Offenbach soll saniert und baulich verbessert werden. Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Wertstoff Wirtschaft (EWW) des Landkreises SÜW hat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, dass der EWW sich an den Kosten beteiligt, mit maximal 130.000 Euro. Landrat Dietmar Seefeldt sagte in der Sitzung: „Als Offenbacher kann ich bestätigen, dass die aktuellen Zustände nicht haltbar sind. Der Grünabfallplatz in Offenbach ist hoch frequentiert. Wer Grünschnitt und Co. dort anliefert, muss öfters Wartezeiten in Kauf nehmen. Zudem ist die größtenteils unbefestigte Fläche bei feuchter Witterung sehr schlecht bis gar nicht mehr zu befahren.“

Die Gemeinde hat eine Planung erstellen lassen, den Platz grundlegend neu zu gestalten. Dank einer großen Betonblockwand von 40 Metern Länge soll dann auch das Aufladen und der Abtransport der Grünabfälle für große Fahrzeuge und schwere Maschinen besser möglich sein. Die Kostenschätzung dafür beläuft sich auf 235.000 Euro. Offenbach ist eine von sieben Annahmestellen im Landkreis, an denen Grünschnitt wie zum Beispiel Baum- und Heckenschnitt abgegeben werden kann.

Übersicht der Annahmestellen:

Offenbach, Kläranlage

März bis Oktober: Montag 15 bis 18 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr

November bis Februar: Montag 14 bis 16 Uhr, Samstag 13 bis 16 Uhr

Annweiler-Gräfenhausen, Firma Span-Service Holzlogistik GmbH, am Mettenbacher Hof 5

März bis Oktober: Freitag 13 bis 17.30 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr

November bis Februar: Samstag 9 bis 13 Uhr

Kirrweiler, Kläranlage, Unterried

März bis Oktober: Montag 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 16 bis18 Uhr und Samstag 13 bis 17 Uhr

November bis Februar: Montag 14 bis 16 Uhr, Samstag 13 bis 16 Uhr

Steinfeld, Albrechtserring

Februar bis Mai: jeden Samstag offen

Juni bis August: jeden 1. und 3. Samstag offen

September bis November: jeden Samstag offen

jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr

Dezember bis Januar geschlossen

WWZ Nord – Edesheim, In den Wiesen 1

Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr

jeden 1. und 3. Samstag 8 bis 12 Uhr

WWZ Süd – Ingenheim, Am Wertstoffhof Süd 1

Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr

jeden 2. und 4. Samstag 8 bis 12 Uhr

Rohrbach, Firma Jeanine Rieger GmbH, A65 Anschlussstelle Rohrbach

Samstag 8 bis 12.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 13 bis 17 Uhr

Mitte Dezember bis Mitte Januar geschlossen