Kaiserslautern – Das FCK-Heimspiel gegen den HSV wird am Samstag 21.9 live auf Sport1 übertragen

Kaiserslautern/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Topspiel in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV wird am Samstag, 21. September um 20.30 Uhr, live auf Sport1 und auf Sky im Fernsehen übertragen Nach der zweiten Saisonniederlage beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 mit 1:3 bleibt der FCK mit sieben Punkten und 9:10 Toren auf dem 10. Tabellenplatz. Spitzenreiter in der 2. Liga ist Fortuna Düsseldorf mit 13 Zählern punktgleich vor dem Karlsruher SC. Das Heimspiel vom 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV ist bereits restlos ausverkauft. Der HSV hatte am letzten Spieltag das Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 5:0 gewonnen und liegt mit zehn Punkten auf dem vierten Tabellenrang. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Quelle:

Text: Michael Sonnick

Foto: Michael Sonnick