Heidelberg – Reparatur einer Gasleitung in der Grabengasse läuft noch

Heidelberg / Metropoplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung in der Grabengasse auf Höhe der Hausnummer 11 werden voraussichtlich am Dienstag abgeschlossen sein – anders als gestern Abend kommuniziert. Die Leitung ist seit gestern abgedichtet. Gestern zeigte sich jedoch, dass ein weiteres Teilstück der Gasleitung erneuert werden sollte. Die Gasversorgung wird nicht unterbrochen.Die Umleitung des Linienverkehrs besteht weiter. Zudem wird der Verkehr stadtauswärts über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Grabengasse kann stadteinwärts befahren werden. Die Umleitungen bleiben bis voraussichtlich Mittwoch bestehen.



