Heidelberg – „Faires Fest“ am Sonntag, 29. September, in der Altstadt – Aktionstag rund um Fairen Handel am Heidelberger Herbst

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Richard-Hauser-Platz in der Heidelberger Altstadt wird am Sonntag, 29. September 2024, zur Bühne für das erste „Faire Fest“ im Rahmen des Heidelberger Herbstes. Von 11 bis 19 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, in die Welt des Fairen Handels einzutauchen und die Vielfalt fairer Produkte zu entdecken. Das Faire Fest markiert den Höhepunkt der Fairen Woche, die am 13. September bundesweit gestartet ist. Diese Aktionswochen bieten mit zahlreichen Veranstaltungen auch in Heidelberg – von Filmvorführungen und Ausstellungen bis hin zu Verköstigungen und Vorträgen – spannende Gelegenheiten, den Fairen Handel kennenzulernen. Mehr Informationen und das detaillierte Programm gibt es online unter heidelberg-handelt-fair.de.

Faires Fest am 29. September: Abwechslungsreiches Programm in der Altstadt

Am 29. September erwarten Besucherinnen und Besucher beim Fairen Fest neben fair gehandelten Produkten wie Kaffee, Wein, Sekt und Bubble-Waffeln informative Stände von Organisationen und Einrichtungen wie dem Agenda-Büro des Umweltamtes, dem Eine-Welt-Zentrum, Contigo, dem Nicaragua-Forum, dem Heidelberger Partnerschaftskaffee, effata Eine-Welt-Kreis, Kornblume, Bösöppe, Una Tierra Weltladen und dem Weltladen Altstadt. Für jüngere Gäste sorgt eine Spielstraße für Unterhaltung, während die Älteren durch Virtual-Reality-Einblicke mehr über das Leben junger Menschen in Lateinamerika erfahren können.

Es wird auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geben: Neben musikalischen Darbietungen gibt es eine Faire-Fußball-Show, bei der Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden und Tricks mit fair gehandelten Fußbällen lernen können. In Interviews geben teilnehmende Organisationen Einblicke in ihre Arbeit und ihren Beitrag zum Fairen Handel. Zum Abschluss bereitet der vegane Koch Björn Moschinski in einer Kochshow Gerichte mit Zutaten aus fairem Handel zu.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Tombola: Wer sich an besonders vielen Mitmach-Aktionen beteiligt, erhält die Chance, an der Tombola teilzunehmen und Preise zu gewinnen. Bürgerinnen und Bürger können außerdem lernen, wie sie durch ihren alltäglichen Einkauf den Fairen Handel und eine gerechtere Weltwirtschaft unterstützen können. Der „Labelchecker“ hilft, den Überblick über die Vielzahl von Gütesiegeln zu behalten, und der „Wegweiser zum nachhaltigen Konsum“ in der städtischen App „Mein Heidelberg“ zeigt, wo in der Stadt nachhaltig eingekauft werden kann. Von den derzeit 380 eingetragenen Institutionen im Wegweiser engagieren sich mehr als 30 Einrichtungen im Fairen Handel.