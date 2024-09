Heidelberg – Baurechtsamt und Kompetenzzentrum Bauen-Wohnen-Förderung am 27. September geschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) -Mit ihren Ortskenntnissen und vielen guten Ideen nehmen Heidelbergs Bezirksbeiräte seit über 30 Jahren Einfluss auf die Planungen in den Stadtteilen. 202 ehrenamtliche Vertreterinnen und Vertreter wurden am 19.10.2024 offiziell in ihr Amt eingeführt. Die Mitglieder der 15 Bezirksbeiräte werden nach jeder Kommunalwahl vom Gemeinderat aus dem Kreis der im Gemeindebezirk ... Mehr lesen »