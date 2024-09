“Die Heidelberger”: Damit sind es 5!  

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20.09.2024 kam es gegen 07:55 Uhr in der Burgstraße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses, bei welchem mehrere Insassen leicht verletzt worden sind. Ersten Ermittlungen zufolge musste der Fahrer des Linienbusses aufgrund eines vorausfahrenden und plötzlich am Fahrbahnrand anhaltenden schwarzen PKW stark abbremsen. Durch dieses Bremsmanöver stürzten mehrere Fahrgäste ... Mehr lesen »