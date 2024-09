“Die Heidelberger” – 40 Jahre Städtepartnerschaft Heidelberg-Rehovot – allemal ein Grund zu feiern

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Aus diesem Grund hat der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg zunächst zu einem festlichen Empfang ins Rathaus eingeladen, mit Festreden und musikalischer Begleitung. Dabei hat sich Matan Dil, Oberbürgermeister der Stadt Rehovot, mit der israelischen Delegation in das Goldene Buch der Stadt Heidelberg eingetragen. Am Abend wurde das Programm auf dem Solarschiff auf dem Neckar fortgesetzt. Da gerade in dieser schwierigen Zeit ein Treffen, die Freundschaft und Verbundenheit besonders wichtig ist, waren wir gerne mit dabei. Und konnten so die ergreifenden Worte von Matan Dil, dem Oberbürgermeister der Stadt Rehovot, miterleben, dass es für sie mehr als eine Städtepartnerschaft ist, dass es in diesen Zeiten ein Anker für sie ist und sie hier die gewünschte Normalität erleben dürfen – was in der Heimat aktuell nicht möglich ist. Wir haben uns sehr über das Treffen mit der israelischen Delegation und den Austausch mit ihr gefreut.

