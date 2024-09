Worms – Gefährliche Körperverletzung – Worms Hauptbahnhof

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 17. September 2024 gegen 20:00 Uhr kam es auf dem Wormser Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, in deren Verlauf ein 45-Jähriger aus Herxheim bei Landau durch ein Messer leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort ambulant. Der in Worms lebende 22-jährige Beschuldigte konnte noch am Tatort durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen werden. Am Mittwoch, 18. September 2024 hat der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, die Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung angeordnet. Hintergründe zur Tat und die genauen Tatumstände sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms telefonisch unter der Rufnummer 06241/8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail