SÜW – „Armut, die“ – SÜW-Gleichstellungsbeauftragte Stähle trifft Bundesfrauenministerin bei Konferenz zu Armut von Frauen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Tage werden spürbar kürzer, in den Morgenstunden ist es schon recht frisch. Ein Zeichen dafür, dass sich der Badespaß im Freibad langsam dem Ende zuneigt. Nach einem kühlen und feuchten Frühsommer gab es in diesem Jahr von Mitte Juli bis in den … »