Speyer – Zwei gefährliche Körperverletzungen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 17. September 2024 gegen 20:00 Uhr kam es auf dem Wormser Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, in deren Verlauf ein 45-Jähriger aus Herxheim bei Landau durch ein Messer leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort ambulant. Der in Worms lebende 22-jährige Beschuldigte konnte noch am Tatort ... Mehr lesen »