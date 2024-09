Speyer – SchUM Artists in Residence – Arbeitsergebnisse eines Stipendiums

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum zweiten Mal seit 2022 sind drei internationale Künstlerinnen und Künstler zu Gast in den SchUM Städten Speyer, Worms und Mainz und arbeiten sechs Wochen lang an Projekten, die sich mit der Geschichte und dem kulturellen Erbe des mitteleuropäischen Judentums befassen. Ende September werden die Stipendiat*innen ihre Arbeitsergebnisse der interessierten Öffentlichkeit vorstellen.

Bence Ilyés aus Ungarn ist Journalist, Fotograf und Judaist. Gemeinsam mit der Designerin Judit Borsi beschäftigt er sich mit den visuellen Symbolen der SchUM Städte und verarbeitet diese in Linolschnitten und in einem Magazin. Borsi und Illyés sind in Speyer zu Gast und laden am 26. September um 13 Uhr in den Judenhof zum Cyanotypie-Workshop ein. Mitmachen kann jede*r, der kreativ werden möchte und interessiert ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am 27. September präsentieren alle drei Künstler*innen ihre Projekte um 16:30 Uhr im Historischen Ratssaal.

SchUM Artist in Residence in Mainz und Worms

Yotam Schlezinger, geboren in Tel Aviv, arbeitet als Musiker, Komponist und Sound Designer vor allem im Theaterbereich. Auf der Basis von historischen Aufnahmen der Gesänge von Kantoren und unter Verwendung von Tonbandschlaufen entwickelt er eine Klanginstallation in der neuen Synagoge Mainz.

Janet Grau ist in Cleveland, Ohio geboren und lebt seit 1999 in Deutschland. Ihre experimentellen und interdisziplinären Performance-Projekte bewegen sich an der Schnittstelle von Kunst und Engagement. Die Künstlerin realisiert in Worms ein künstlerisches Video, das auf der Gedenkrede des Rabbi Eleazar ben Judah von Worms für seine Frau Dulcea basiert, die 1196 bei einem Pogrom ermordet wurden.

Die Termine:

Mittwoch, 25. September 2024, 18 Uhr:

Projektpräsentation SchUM Artists in Residence 2024

mit Bence Illyés, Judit Borsi, Janet Grau und Yotam Schlezinger

Kunstverein Worms, Renzstrasse 7-9, 67547 Worms

Donnerstag, 26. September 2024, 13 bis 15 Uhr:

Cyanotypie-Workshop mit Bence Illyés

Judenhof Speyer, Kleine Pfaffengasse 20/21

Freitag, 27. September 2024, 16.30 Uhr:

Projektpräsentation SchUM Artists in Residence 2024

mit Bence Illyés, Janet Grau und Yotam Schlezinger

Historischer Ratssaal Speyer, Maximilianstr. 12, 67346 Speyer

Sonntag, 29. September 2024, 17 Uhr:

Projektpräsentation SchUM Artists in Residence 2024

mit Bence Illyés, Janet Grau und Yotam Schlezinger

Synagogenzentrum Mainz, Synagogenplatz, 55118 Mainz

Montag, 30. September 2024, 15 bis 19 Uhr: Klanginstallation von Yotam Schlezinger

Synagogenzentrum Mainz, Synagogenplatz, 55118 Mainz

jeweils um 16 und 17:30 Uhr Führung durch die Synagoge

(Der Künstler ist während der Öffnungszeiten anwesend)

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt:

Günter Minas

Künstlerischer Leiter

SchUM Artists in Residence

minas@t-online.de

Tel: 0173-3271039

Weitere Informationen stehen unter www.schumstaedte.de zur Verfügung.

Ein Projekt der Städte Speyer, Worms und Mainz, unterstützt durch das Land Rheinland-Pfalz.

