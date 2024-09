Sinsheim – Großes Motorradwochenende im Technik Museum Sinsheim

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Technik Museum Sinsheim lädt am 5. und 6. Oktober 2024 zum großen Motorradwochenende ein. Seit Jahrzehnten erfreut sich die wohl älteste Veranstaltung des Museums großer Beliebtheit in der Region. An beiden Tagen versammeln sich von 9 bis 18 Uhr Motorräder und Mopeds aller Epochen und Hersteller von BMW über Kreidler bis Harley-Davidson und Indian auf dem Freigelände des Museums. Der Eintritt zum Gelände und zum Event ist frei. Die Teilnahme am Motorradwochenende ist kostenlos, um eine Voranmeldung wird gebeten. Am Freitag, 4. Oktober, findet eine gemeinsame Motorradausfahrt mit dem MOC Steinsberg e.V. statt, für die eine kleine Gebühr erhoben wird. Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten zum großen Motorradwochenende unter www.technik-museum.de/motorrad. Ob NSU, Indian oder Harley-Davidson – im Technik Museum Sinsheim steht ein ganzes Wochenende im Zeichen des Motorrads. Bevor die Krafträder für den Winter in die Garage wandern, trifft sich die Fangemeinde historischer und aktueller Maschinen am 5. und 6. Oktober auf dem Freigelände des Museums zum Prämieren, Feiern und Fachsimpeln.



Die Besucher können sich auf beeindruckende Veteranen, glänzende Neuzeitmodelle und spannende Gespräche unter Fans freuen. Ein besonderes Highlight ist die Steilwand-Show der Lucky Daredevils aus den Niederlanden, die mit waghalsigen Stunts in der 80 Jahre alten, haushohen Holztrommel für Nervenkitzel sorgen. Außerdem gibt es eine Vespa-Akrobatik-Show der Vespafreunde München und einen Wheelie-Simulator von StuntFunk. Ein fachspezifischer Teilemarkt und eine bunte Händlermeile, ein kulinarisches Angebot sowie die beliebte Präsentation der schönsten und seltensten Klassiker und deren Prämierung sind seit Jahren die Highlights der Veranstaltung. In diesem Jahr wieder mit dabei: die 2-Takt-Sause. Vom Mofa bis zum Roller – das Technik Museum Sinsheim freut sich auf den motorisierten Nachwuchs beim großen Motorradwochenende. Schließlich sind die jungen Moped-Fahrer von heute die Oldtimer-Fahrer von morgen. Die Moped Garage aus Neulußheim ist ebenfalls vor Ort und stellt die Kleinkrafträder dem breiten Publikum vor. Das große Motorradwochenende im Technik Museum Sinsheim bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Geschichte des Motorradbaus und die neuesten technologischen Entwicklungen der Motorradindustrie zu erkunden. Motorradliebhaber und Technikbegeisterte kommen hier in einem spannenden Umfeld zusammen, das Geschichte und Innovation verbindet.

