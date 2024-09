Sinsheim – Badespaß neigt sich dem Ende zu – Freibad noch bis zum 30. September 2024 geöffnet

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Tage werden spürbar kürzer, in den Morgenstunden ist es schon recht frisch. Ein Zeichen dafür, dass sich der Badespaß im Freibad langsam dem Ende zuneigt. Nach einem kühlen und feuchten Frühsommer gab es in diesem Jahr von Mitte Juli bis in den September hinein bestes Freibadwetter. Daher konnte in diesem Jahr am 3. September die 100.000-Gäste-Marke erreicht werden. Einige Freibäder in der Umgebung sind bereits geschlossen. Das Freibad in Sinsheim hat noch bis einschließlich Samstag, 30. September 2024 seine Pforten geöffnet. Das Freibadteam bedankt sich bei allen Badegästen, die das Bad in diesem Jahr mit Leben gefüllt haben und freut sich bereits heute auf die Saison 2025. Auf den Badespaß muss auch nach dem Ende der Freibadsaison nicht verzichtet werden. Über die Winterzeit kann das ganzjährig geöffnete Schwimmbad in der Thermen & Badewelt Sinsheim genutzt werden.

Die Öffnungszeiten des Schwimmbads in der Thermen & Badewelt Sinsheim lauten wie folgt:

Montag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Dienstag bis Samstag von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Sonn-/Feiertage von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und zu den Eintrittspreisen gibt es unter www.sw-sinsheim.de und unter www.badewelt-sinsheim.de. Rückfragen gerne an die Stadtwerke Sinsheim unter Tel. 07261 404-302 oder an die Thermen & Badewelt Sinsheim unter Tel. 07261 4028-0.