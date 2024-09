Schifferstadt – Obst- und Gemüsetag am 29. September – Gesunde Ernährung, Natur- und Umweltschutz hautnah erleben

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr erwartet die Stadtverwaltung wieder hunderte Besucherinnen und Besucher, wenn der Schifferstadter Obst- und Gemüsetag in die Innenstadt lockt. Denn dort sind alle die richtig, die Informationen über gesunde Ernährung, Bewegung, Umwelt und Natur suchen. Unter dem Motto „Der Apfel – knackig und gesund“ wird die Innenstadt am Sonntag, 29. September wieder zur Flaniermeile und zum Genießer Treff. Mit der beliebten Veranstaltung trifft das Stadtmarketing Jahr für Jahr ins Schwarze „Der Apfel – knackig und gesund“ lautet das diesjährige Motto, das sich an mehreren Ständen wiederfindet. Beim Podiumsgespräch zum Thema „Innovative Idee gegen Lebensmittelverschwendung und für nachhaltigen Konsum“ zeigt die Schifferstadter Knollenliebe ihr erfolgreiches Konzept zur Rettung von Lebensmitteln auf und verdeutlicht auch in diesem Jahr wieder den informativen Charakter der Veranstaltung.

Nach der Erstpräsentation im Jahr 2019 wird auch die historische Gemüseversteigerungsuhr aus dem Jahr 1959 vorgestellt werden und alle Besucherinnen und Besucher können bei mehreren Versteigerungen für den guten Zweck mitbieten. Heiße Rhythmen werden nachmittags mit flotten Schritten bei den Auftritten der ZUMBA kids und ZUMBA Gold unter Leitung von Silke Koch kombiniert, nachdem der Musikverein 1974 unter Leitung von Patrick Koch gute eineinhalb Stunden gute Laune verbreitete. Die Tanzgruppen der KGS zeigen ebenso ihr Können am Nachmittag

Ob Lokale Agenda und die Umweltbeauftragte, die Stadtwerke Schifferstadt mit den städtischen Klimaschutzmanagerinnen, der Weltladen, die Verbraucherzentrale oder Amnesty International – viele Gruppierungen geben praktische Informationen aus erster Hand. Die große Saftpresse der Garten- und Blumenfreunde ist ebenfalls vor Ort wie auch die Biogartenfreunde mit einer reichen Auswahl an Gemüse und Pflanzen aus den heimischen Gärten. Am Stand von Baumwart Helmut Schießl gibt es alte Obstsorten und verschiedene Köstlichkeiten aus Quitten und Äpfeln zum Probieren. In diesem Jahr wird die Beteiligung der ehrenamtlichen Gruppen besonders groß geschrieben: Ob Bürgerbus, Sicherheitsberater für Senioren oder BUND und SOLAWI – alle zeigen ihre Aktivitäten direkt vor Ort, Saatgut von samenfesten alten und regionalen Gemüsesorten gibt es am Stand der Freien Saaten e.V., die Regionalwertinitiative Pfalz wird sich bei den Freien Saaten vorstellen, ebenso sorgt die bunte und abwechslungsreiche Apfelvielfalt im Rahmen einer Ausstellung an der Bühne für staunende Gesichter.



Auch in diesem Jahr gibt es ein Kürbisschnitzen mit der Prämierung der schönsten Kürbisgesichter. Die Prämierung erfolgt gegen 17.00 Uhr an der Bühne. Für das leibliche und kulinarische Wohl ist mit abwechslungsreichen Gerichten und Getränken von regionalen Gastronomen und Schifferstadter Vereinen bestens gesorgt. Erneut kommen viele lokale und regionale Aussteller zum Obst- und Gemüsetag, so dass der Schillerplatz, die Kleine Kapellenstraße und der Marktplatz mit Ständen bestückt werden können. Mit Hüpfburg, Kürbisschnitzen, Mandalas malen und dem Rettungswagen der Malteser, den man von innen erleben kann, ist auch jede Menge Abwechslung für die kleinen Besucher geboten.

Das Rahmenprogramm des Obst- und Gemüsetages kann sich also sehen lassen:

 Ein besonderes Highlight wird die Präsentation der restaurierten Gemüseversteigerungsuhr aus dem Jahr 1959 sein, die zur damaligen Zeit auf den Feldern in Schifferstadt und Umgebung zum Einsatz kam. An insgesamt zwei Versteigerungen können sich die Besucher an einer typischen Rückwärtsversteigerung versuchen und wertvolle Pakete „Gesundes“ ersteigern. Der Erlös fließt einem sozialen Zweck zu.

 Im Alten Rathaus gibt es verschiedene Ausstellungen zu bewundern. Zum einen die Ausstellung „fair-bio-regional: Nachhaltige Ernährung konkret“, sowie die Ausstellung „Spurensuchen Gartenschläfer“ des BUND Rheinland-Pfalz.

 Im Obergeschoss zeigt der Dudenhofener Künstler Oliver Schollenberger seine Ausstellung „Schollenbergers Tierleben“. Der Künstler ist nachmittags persönlich anwesend

 Ein Apfeltisch informiert die Besucher authentisch und zum Anfassen über die großartige Vielfalt verschiedenster regionaler und überregionaler Apfelsorten

 Beim Stadtmarketing gibt es neben allerlei Informationen auch kleine Kostproben des frisch gepressten Gemüsesafts zu probieren. Gleichzeitig kann dort an einer Umfrage zum Stadtimage teilgenommen werden.

 Herbstzeit ist Kürbiszeit, deshalb ist Kürbisschnitzen für Kinder angesagt und die Jüngsten können unter Anleitung von Helfern des Jugendtreffs wieder lustige Kürbisgesichter schnitzen.

 Die Malteser Ortsgruppe Schifferstadt bieten an drei Terminen während des Tages umfangreiche Führungen für Kinder durch den Rettungswagen an und zeigen wie Verbände angelegt werden. Hierzu ist eine Anmeldung unter stadtmarketing@schifferstadt.de notwendig.

 Mit der Tütentauschaktion will das Stadtmarketing auf das Thema Plastikvermeidung aufmerksam machen. Bringen Sie eine Plastiktüte vorbei und erhalten kostenfrei die neue Schifferstadt-Tasche „Wir sind auf dem Mehrweg“.

 Am Stand der sozialen Stadt können Sie sich über Projekte des Städtebauförderprogramms informieren. An zwei Uhrzeiten gibt es exklusive Führungen über den Stadtpark

 Die städtischen Klimaschutzmanagerinnen laden zum LED-Tauschtag. Im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms können normale Glühbirnen kostenlos gegen energiesparsame LED-Birnen getauscht werden

 Die Schifferstadter Geschäftswelt lädt von 13-18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag und zum ungestörten Bummeln und Einkaufen ein.



Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr, die offizielle Eröffnung erfolgt um 11.15 Uhr durch Bürgermeisterin Ilona Volk, musikalisch begleitet durch den Chor Cantiamo vom MGV Concordia e.V. Um 11.45 Uhr gestaltet die Ökumene eine ökumenische Andacht. Ein großes Dankeschön richtet die Stadtverwaltung an die Sponsoren für die finanziellen Spenden sowie die großzügigen Gemüsespenden lokaler Landwirte.

Hinweis: Der Schillerplatz und die angrenzenden Straßen werden teilweise bereits ab Samstag gesperrt sein. Umleitungen sind ausgeschildert. Parkmöglichkeiten bestehen im Adlerhof und auf dem Parkplatz Jakobsgasse. Fahrräder sollten am Eingang zum Veranstaltungsgelände abgestellt werden.

