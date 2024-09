Mannheim – Ein Revolutionsbild von 1848 wird entschlüsselt – Vortrag in den Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 26. September lädt der Mannheimer Altertumsverein zu einem Vortrag in die Reiss-Engelhorn-Museen ein. Im Mittelpunkt steht um 19 Uhr ein Revolutionsbild von 1848, das von Historikerin Dr. Carola Hoécker entschlüsselt werden konnte. Das großformatige Ölgemälde über den Durchzug der Freischaren in Lörrach am 20. April 1848 stammt von Hofmaler Friedrich Kaiser. Er zählt zu den bekanntesten Illustratoren der Revolution in Baden und zeigt diese zwischen friedlichem und gewaltsamem Radikalismus. Das Werk gleicht mit seinen vielen Personen und Details einem Wimmelbild. Die Referentin stellt an diesem Abend neue Erkenntnisse vor. Ihr ist es erstmals gelungen, auf dem Bild den Revolutionsführer Gustav Struve aus Mannheim, den Maler selbst und weitere Schlüsselfiguren zu identifizieren. Der Vortrag findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5 statt. Der Eintritt ist frei. Der Abend ist Teil der Vortragsreihe des Mannheimer Altertumsvereins. Regelmäßig beleuchten Experten abwechslungsreiche Themen von Regionalgeschichte über Archäologie bis hin zu Kunstgeschichte. Alle Termine gibt es im Veranstaltungskalender unter www.rem-mannheim.de.

