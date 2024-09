Ludwigshafen – TWL-Nachwuchs für Tierheim Ludwigshafen im Einsatz

Ludwigshafen – 49 Helferinnen und Helfer der Technischen Werke Ludwigshafen am Rhein AG (TWL) haben bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz die Anlage des Tierheims Ludwigshafen verschönert, darunter 44 Auszubildende und dual Studierende, Ausbilder, JAV-Mitglieder und der hauseigene Garten- und Landschaftsbauer. Die Aktion verbessert die Aufenthaltsqualität der Tiere und stärkte den Zusammenhalt unter den Nachwuchskräften des Energieversorgers.

Es ist inzwischen zur Tradition geworden: Jedes Jahr unterstützen die Auszubildenden und dual Studierenden von TWL ein soziales Projekt in unserer Stadt. Dieses Mal kam die Hilfe dem Tierheim Ludwigshafen zugute. Dort packten die 49 Helferinnen und Helfer tatkräftig an: In Gruppen aufgeteilt reinigten sie unter anderem die Böden, bauten eine Vogelvoliere auf, errichteten einen Zaun, trimmten Bäume und Sträucher, bepflanzten Blumenbeete.

Arbeit mit Arbeit belohnen

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) von TWL plante die Aktion. Ihr Vorsitzender Jonas Zahn freut sich über den Erfolg: „Die Mitarbeitenden des Tierheims leisten jeden Tag eine unglaublich wertvolle Arbeit. Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, die Menschen und Tiere vor Ort zu unterstützen und die Arbeitsumgebung vor Ort nachhaltig zu verbessern. Zwar waren die Planung und die Durchführung des Projekts wie jedes Jahr anspruchsvoll, doch jede Minute war die Mühe wert. Ganz nebenbei lernten wir uns beim gemeinsamen Werkeln besser kennen, wuchsen als Team enger zusammen und hatten eine Menge Spaß. Der Tag war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg für alle Beteiligten.“

Das Tierheim Ludwigshafen ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weitgehend aus Mitgliedsbeiträgen, Patenschaften und Spenden finanziert. Zu den tierischen Bewohnern gehören Hunde, Katzen, Schweine, Vögel und Reptilien. Auch Wildtiere werden von den Mitarbeitenden aufgepäppelt. In die Obhut des Heims gelangen Tiere, die abgegeben, gefunden oder innerhalb des Stadtgebiets beschlagnahmt werden. Leiterin Rebekka Müller weiß: „Unsere Schützlinge haben oft eine traurige Vergangenheit, die von Vernachlässigung, Misshandlung oder falscher Erziehung der vorherigen Besitzer geprägt ist. Unser Ziel ist es, ein liebevolles Zuhause für sie zu finden.“ Sie ergänzt: „Eine Vermittlung ist nicht immer möglich. Umso wichtiger ist es, den Tieren den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Aktion der Auszubildenden und dual Studierenden von TWL hilft uns genau dabei. Hierfür bedanken wir uns herzlich.“



TWL führt soziales Engagement fort

Seit vielen Jahren ergänzen die sozialen Projekte der JAV das gesellschaftliche Engagement von TWL und sind Ausdruck der tiefen Verwurzelung des Unternehmens mit der Stadt. Getreu dem Motto „Wir sind von hier“ setzt sich TWL nicht nur für die zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung der Bürgerinnen und Bürger ein, sondern unterstützt regelmäßig verschiedene regionale Vereine und Organisationen. Die TWL-Vorstände Dieter Feid und Thomas Mösl sind sich einig: „Als lokaler Energieversorger tragen wir eine Verantwortung für Ludwigshafen und die Region. Soziales Handeln ist daher ein fester Bestandteil unserer Unternehmens-DNA – und das wird auch so bleiben. Wir sind begeistert, dass schon unsere jüngsten Fachkräfte, unsere Azubis und Studierenden, die Werte von TWL leben und für den guten Zweck tatkräftig mit anpacken.“

Auch im kommenden Jahr will die JAV ein gemeinnütziges Projekt auf die Beine stellen.

Foto 1: Zusammen mit weiteren Helferinnen und Helfern verschönerten die Auszubildenden und dual Studierenden von TWL die Anlage des Tierheims Ludwigshafen. (Foto: TWL)

Foto 2: Beim gemeinsamen Werkeln für den guten Zweck stärkten die TWL-Nachwuchskräfte den Teamzusammenhalt. (Foto: TWL)

Quelle: TWL