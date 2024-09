Ludwigshafen – IHK Pfalz: Türöffner für die berufliche Zukunft – jetzt bei Praktikumswochen mitmachen!

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie finde ich den richtigen Beruf? Das fragen sich viele junge Menschen. Deshalb bietet das Land Rheinland-Pfalz vom 7. bis 31. Oktober erneut kostenlose Praktikumswochen an. Hier schnuppern Schülerinnen und Schüler in verschiedene Berufe hinein und Unternehmen können interessierte Jugendliche kennenlernen und für eine Berufsausbildung begeistern. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz fordert ihre Mitgliedsunternehmen auf, Plätze für Schülerinnen und Schüler anzubieten.

Teilnehmen an der kostenlosen Aktion können alle Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz ab einem Alter von 14 Jahren. Dabei ist es egal, ob bereits Praktika absolviert wurden oder nicht. Die Praktikumswochen finden in lokalen Unternehmen statt, die für die Teilnehmer gut erreichbar sind. Die Schülerinnen und Schüler können an Tagen in den Herbstferien und in Absprache mit der Schule in der Woche vor und nach den Ferien flexibel Praktikumstage absolvieren.

Unternehmen lernen mit wenig organisatorischem Aufwand motivierte junge Menschen und mögliche Azubis kennen. Die Anmeldung ist kostenlos. Die Tagespraktika können selbstständig gestaltet werden, sodass Unternehmen etwa die eigenen Azubi-Werkstätten nutzen und die Jugendlichen in den Arbeits- und Ausbildungsalltag mit einbinden können.

Die Schülerinnen und Schüler können so in die unterschiedlichsten Berufe und regionale Unternehmen hineinschnuppern. Die Praktikumstage werden dabei individuell für jede Schülerin und jeden Schüler geplant. Dabei besteht die Möglichkeit, sich in Berufen aus über zwanzig Berufsfeldern aktiv auszuprobieren.

Die Praktikumswoche wird von Wirtschafts- und Bildungsministerium Rheinland-Pfalz finanziert und durch ein breites Bündnis lokaler und landesweiter Institutionen unterstützt.

Alle Infos zu Ablauf, Anmeldung, Erklärvideos unter www.praktikumswochen-rlp.de und auf www.ihk.de/pfalz, Nr. 6108860.

Quelle: Industrie- und Handelskammer für die Pfalz