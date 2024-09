Ludwigshafen – Arbeitsunfall bei BASF

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mitarbeiter einer externen Firma mit Produktinhalation

Gestern, 17. September, kam es gegen 16:30 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache inhalierte ein Mitarbeiter einer externen Firma Dimethylamin. Der Mitarbeiter stellte sich heute, 18. September, aufgrund auftretender Beschwerden bei der werksärztlichen Ambulanz der BASF vor und wurde, vorsorglich zur

Beobachtung, in einer der umliegenden Kliniken stationär aufgenommen.

Dimethylamin ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet:

• Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

• Kann die Atemwege reizen.

• Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

• Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.

• Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Die zuständigen Behörden sind informiert.

Quelle BASF