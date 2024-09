Hirschberg – Erstes Derby der Saison: Spielgemeinschaft S3L gegen die VTV Ludwigshafen-Mundenheim 1883

Hirschberg / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L erwartet die Munnremer Hornissen aus Ludwigshafen-Mundenheim.

(Hirschberg 18.09.2024) Derbys in der Heinrich-Beck Halle genießen einen sehr guten Ruf und sind immer einen Besuch wert. Das erste Derby der Saison gegen die VTV Ludwigshafen-Mundenheim 1883 wird jedoch eine harte Nuss. Noch immer fehlen Coach Thorsten Schmid mindestens 4 Stammspieler aus dem Kader der 1. Mannschaft. Obwohl Yessine Meddeb im Auswärtsspiel gegen die HSG Hanau bereits wieder kurzzeitig spielte und mit einem Siebenmeter glänzte, steht hinter seinem Einsatz am kommenden Samstag noch ein Fragezeichen. Alexander Hübe wird weiterhin fehlen, ebenso Max Preller, Leon Keller und Simon Spilger. „Die Situation ist nach wie vor nicht einfach“, betont Thorsten Schmid, „wir haben einige angeschlagene Spieler, die sich Woche für Woche durchquälen“. Man dürfe nicht vergessen, dass es bisher nicht optimal gelaufen sei. Umso mehr können Coach und Mannschaft stolz auf die bisherigen Leistungen sein. Mit dem vierten Tabellenplatz hat sich die S3L bereits im oberen Drittel der Tabelle der 3. Liga Süd-West gut platziert. Der Auswärtssieg gegen Hanau war ein großer Erfolg. „Da gewinnen nicht viele

Mannschaften“, weiß Thorsten Schmid. „Dieser Sieg gibt uns Auftrieb“, ergänzt er, „wir können mit ganz breiter Brust in das Heimspiel gehen“.

Die Munnremer Hornissen sind jedoch gut aufgestellt. „Das sind sehr kampfstarker Aufsteiger mit klarer Spielstruktur“, so Schmid, „mit Tim Schmieder haben die Mundenheimer einen torgefährlichen Spieler im Rückraum und mit Aaron Schleidweiler einen ganz starken Kreisläufer“. Schleidweiler warf im letzten Spiel der Hornissen gegen Friesenheim-Hochdorf 11 Tore. „Wir sollten bereits in der ersten Halbzeit eine ordentliche Abwehrarbeit aufbauen“, hofft der Coach, ansonsten müsse man mit Geduld auf die offensive

Abwehr der Gegner reagieren, nach Möglichkeit keine einfachen Bälle wegwerfen und über das Tempospiel Chancen nutzen. Der VTV Mundenheim liegt derzeit auf dem 10. Tabellenplatz.

Insgesamt ist Thorsten Schmid mit seinen Jungs sehr zufrieden. „Das ist gerade eine ganz tolle Momentaufnahme“, freut sich der Coach, „auch in Gelnhausen hätten wir eigentlich mehr erreichen können“. Angesichts der vielen Verletzungen ist der vierte Tabellenplatz ein mehr als gutes Ergebnis. Mannschaft und Trainer hoffen nun beim ersten Derby auf ganz viel Unterstützung von den Fans. „Der Rückhalt von der Tribüne ist enorm wichtig“, sagt der Trainer, „ich freue mich persönlich sehr, wenn wir viele

lautstarke Fans in der Halle haben“. Anwurf in der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen ist am kommenden Samstag, dem 21.09.2024um 19:30 Uhr !

Nachtrag zur Insolvenz der SGL-Spielbetriebs GmbH

Den Verantwortlichen der S3L ist es wichtig zu betonen, dass es eine klare Trennung zwischen der finanziellen Lage der früheren SGL Spielbetriebs GmbH und der neuen Spielgemeinschaft S3L gibt. „Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun“, betont Uli Roth ausdrücklich. „Die S3L startet völlig neu und unbelastet“, ergänzt er. Geschäftsführung und Gesellschafter der S3L wurden rechtzeitig und ausführlich über die Insolvenz der früheren SGL Handball-Spielbetriebs GmbH informiert. feh

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

