Kirchheimbolanden/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der großen Nachfrage in den Sommerferien lädt das Keltendorf in Steinbach auch in den Herbstferien wieder zum „Keltischer Familienspaß“ ein. Der Aktionstag findet am 16. Oktober von 10.00 bis 16.00 Uhr statt. Dabei begeben sich Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder … »