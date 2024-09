Heidelberger Freiwilligentage vom 21. bis 30. September: Helferinnen und Helfer weiterhin gesucht! In Heidelberg stehen 57 Projekte zur Auswahl – mehr als jemals zuvor!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer möchte noch mithelfen und Gutes tun? Viele gemeinnützige Projekte bei den Freiwilligentagen in Heidelberg vom 21. bis 30. September 2024 suchen noch engagierte Mitmenschen, die bei der Umsetzung mitwirken möchten. Die Freiwilligentage in Heidelberg verzeichnen mit aktuell 57 Angeboten mehr Projekte als jemals zuvor – und dazu eine noch nie dagewesene Vielfalt. Mitmachangebote reichen von Musizieren für ältere Menschen, der Verschönerung sozialer Einrichtungen und Putzaktionen, der Reinigung des Waldes über Gartenarbeit bis hin zu Handwerkarbeiten in Kitas, in einem Museum oder in einer Begegnungsstätte. Auch Kuchenspenden sind gefragt. Zudem werden Projekte zum Thema Inklusion angeboten. Freiwillige haben die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen, neue Erfahrungen zu sammeln und unterschiedliche Projektanbietende auf vielfältige Weise kennenzulernen.

Zehn der insgesamt 57 Projekte, die von gemeinnützigen Vereinen und Initiativen in Heidelberg eingebracht wurden, finden direkt am Eröffnungstag der Aktionswoche, am Samstag, 21. September, statt. Die weiteren 47 Projekte werden im verbleibenden Aktionszeitraum bis 30. September angeboten – eine Neuerung bei den Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar. Das ermöglicht interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine größere Flexibilität und auch die Vielfalt der Projekte ist größer. Zur besseren Übersicht gibt es auf der Webseite www.engagiert-in-heidelberg.de/freiwilligentag eine Liste der Heidelberger Projekte mit Verlinkung auf die offizielle Aktionsseite www.wir-schaffen-was.de. Wer mithelfen möchte, meldet sich dort bei seinem Lieblingsprojekt an. Kurzfristig Entschlossene können bei vielen Angeboten auch noch am jeweiligen Aktionstag mitanpacken.

In Heidelberg werden die Freiwilligentage der MRN wie auch bereits in der Vergangenheit mit großem Elan und viel Erfahrung von der städtischen Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander und der FreiwilligenAgentur Heidelberg mitorganisiert und begleitet. Beide Stellen stehen bei Fragen den gemeinnützigen Einrichtungen, aber auch interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung:

• FreiwilligenAgentur Heidelberg, E-Mail info@freiwilligenagentur-heidelberg.de, freiwilligenagentur-heidelberg.de.

• Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg, buergerengagement@heidelberg.de, www.heidelberg.de/buergerengagement.