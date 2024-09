Heidelberg – Neue Schreibresidenz für Autorinnen und Autoren aus Südfrankreich – Lucie Rico macht den Auftakt im Jubiläumsjahr der UNESCO City of Literature

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das ist neu in der Literaturstadt Heidelberg: Anlässlich des 10. Jubiläums als UNESCO City of Literature hat die Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Montpellier-Haus und der staatlich-regionalen Behörde zur Förderung der Lektüre in der Region Okzitanien, Occitanie Livre et Lecture, eine Schreibresidenz für Autorinnen und Autoren aus Südfrankreich ins Leben gerufen. Den Reigen eröffnet Lucie Rico, eine junge Autorin aus Perpignan, die mit ihrem ersten Roman „Le chant du poulet sous vide“ (P.O.L., 2020) unter anderem den französischen „Prix du roman écologique“ gewonnen hat. Die deutsche Übersetzung von Milena Adam erschien im August 2024 unter dem Titel „Die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen“ (Matthes & Seitz Berlin). 2022 veröffentlichte Rico, die zugleich auch Regie für Dokumentarfilme geführt hat und literarisches Schreiben in Clermont-Ferrand unterrichtet, ihren zweiten Roman „GPS“. Von Mitte September bis Mitte Oktober 2024 verbringt die Autorin nun einen Monat im Montpellier-Haus, um zu schreiben und um die Autoren- und Verlagswelt in Heidelberg kennenzulernen.

Im Rahmen eines „Meet & Greet“ wurde Lucie Rico am Montag, 16. September 2024, im Montpellier-Haus von dessen Leiterin Karla Jauregui und dem Literatur-Team des Kulturamtes der Stadt Heidelberg willkommen geheißen. Zum Abschluss ihrer Residenz im Montpellier-Haus wird sich die Autorin im Rahmen der Französischen Woche am Freitag, 11. Oktober 2024, um 17.30 Uhr in Lesung und Gespräch der interessierten Öffentlichkeit präsentieren und Einblicke in ihr Werk, ihr Schreiben und ihre Erfahrungen in der UNESCO City of Literature Heidelberg geben. Das Gespräch moderiert Sophia Mehrbrey. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Montpellier-Haus, Kettengasse 19, ist frei.

Infos zur UNESCO-Literaturstadt Heidelberg online unter www.cityofliterature.de.