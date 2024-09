Böhl-Iggelheim – Unbekanntes Fahrzeug verursacht Sachschaden an Hauswand

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Am 18.09.2024 wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt um 06:25 Uhr eine stark beschädigte Hauswand an dem Eckhaus Speyerer Straße / Hanhofer Straße mitgeteilt. Es wird vermutet, dass ein größeres Fahrzeug beim Rangieren die Hauswand touchierte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der verursachte Sachschaden an dem unbewohnten Haus wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfall und zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

