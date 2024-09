Wörth – Schulwegkontrolle

Wörth / Jockgrim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Sowohl in Wörth an der IGS als auch in Jockgrim an der Grundschule wurden gestern Morgen Schulwegkontrollen durchgeführt. In Wörth stand u.a. das Durchfahrtsverbot an der IGS im Fokus. Während der Polizeikontrolle konnte lediglich ein Verstoß festgestellt werden. In Jockgrim wurde ein Beleuchtungsmangel an einem PKW festgestellt. Die Polizei ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Viele Schüler freuten sich über die Anwesenheit der Polizei.

