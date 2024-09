Mannheim zieht positive Zwischenbilanz als Kinderfreundliche Kommune

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Die Stadt Mannheim trägt seit 2023 das Siegel „Kinderfreundliche Kommune”. Damit würdigt der Verein Kinderfreundliche Kommunen e.V. die Verabschiedung eines Aktionsplans, der die kommunale Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zum Ziel hat. Mit dem Erhalt des Siegels bekennt sich Mannheim dazu, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die gesteckten Ziele innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren zu erreichen. Nach der Hälfte der Laufzeit präsentiert die Stadt Mannheim eine positive Zwischenbilanz.



„Mit dem Siegel ‚Kinderfreundliche Kommune’ bekennen wir uns nicht nur zu den Rechten und Interessen unserer jüngsten Bürgerinnen und Bürger, sondern setzen ein klares Zeichen: Kinderfreundlichkeit ist ein zentrales Anliegen unserer Stadtpolitik”, sagt Oberbürgermeister Christian Specht und erläutert: „Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen unserer Stadt haben wir einen Aktionsplan erarbeitet, der ihre Bedürfnisse und Ideen in den Mittelpunkt stellt. Ich danke allen, die an diesem Prozess beteiligt sind, insbesondere den engagierten Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam arbeiten wir daran, Mannheim noch kinderfreundlicher zu gestalten – für eine Stadt, die ihren Kindern nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die bestmöglichen Lebensbedingungen bietet.”





Bildungsbürgermeister Dirk Grunert ergänzt: „Das Siegel ‚Kinderfreundliche Kommune’ ist Ausdruck der Selbstverpflichtung unserer Stadt zu mehr Kinderfreundlichkeit und zugleich Ansporn, die von uns gesteckten Ziele innerhalb von drei Jahren umzusetzen und damit unserer Verantwortung für die kommenden Generationen gerecht zu werden, darum freue ich mich sehr, berichten zu dürfen, dass wir gut im Zeitplan liegen und zuversichtlich sind, den Aktionsplan bis Ende 2025 fristgerecht umzusetzen.”





Der Aktionsplan beinhaltet 23 Maßnahmen, die vier Themenbereichen zugeordnet sind:





• Im Themenbereich „Kindeswohl” sind die Angebote zur motorischen Entwicklungs- und Bewegungsförderung sehr erfolgreich angelaufen. So haben an der Kampagne „Schulweg aktiv” im Sommer 2024 insgesamt 25 von 33 Mannheimer Grundschulen und damit über 6.000 Kinder teilgenommen. Auch die Planungen für die Neugestaltung des Swansea-Platzes in der Innenstadt konnten abgeschlossen werden.



• Zum Themenbereich „Kinderfreundliche Rahmenbedingungen” ist mit der Eröffnung des Gesundheitscafés im Stadtteil Schönau ein niederschwelliges, generationsübergreifendes Angebot zur besseren Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen an den Start gegangen. Auch das Campus Programm in der Neckarstadt-West wurde so erfolgreich ausgebaut, dass im Schuljahr 2023/2024 dreißig neue Grundschulkinder aufgenommen werden konnten.



• Im Themenbereich „Partizipation” hat der 68DEINS Jugendbeirat Anfang des Jahres nach einem gelungenen Berufungsverfahren und verstärkter hauptamtlicher Unterstützung seine Arbeit aufgenommen, so dass er nun auch im Gemeinderat die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten kann.



• Im vierten Themenbereich „Information” werden im Rahmen des Projektes STADT.WAND.KUNST schon bald Kinderrechte auf einer von Jugendlichen gestalteten Wandfläche im öffentlichen Raum sichtbar sein.





Dominik Bär und Sönke Deitlaff vom Verein Kinderfreundliche Kommunen e.V. sowie die drei Sachverständigen Prof. Dr. Sabine Fischer, Jasmin Gebhard und Prof. Dr. Rolf Schwarz informierten sich über den Umsetzungsstand des Mannheimer Aktionsplans in der Halbzeit und zogen eine positive Bilanz. Dominik Bär, Geschäftsführer des Vereins Kinderfreundliche Kommunen e.V., sagte zu den umgesetzten und noch anstehenden Maßnahmen der Kommune: „Mannheim hat einen ambitionierten Aktionsplan aufgestellt und bereits einiges angepackt. Besonders hervorzuheben ist der Ausbau der sozialraumbezogenen Netzwerke zur Kinderarmutsprävention in der Neckarstadt-West. Um den schlechteren Bildungs- und Teilhabechancen entgegenzuwirken, wurde der Campus Neckarstadt-West als außerschulisches Bildungs-, Freizeit und Betreuungsangebot geschaffen, der an verschiedenen Standorten gezielt Kinder und Eltern unterstützt. Durch den fortschreitenden Ausbau werden immer mehr junge Menschen gefördert und eine Teilhabe ermöglicht. Zudem freuen wir uns darüber, dass seit 2022 die Themen UN-Kinderrechtskonvention und Kinderrechte fest in der Qualifizierung für Kindertagespflegepersonen verankert sind und somit alle neuen Personen mit Tätigkeitsbeginn die UN-Kinderrechte bereits kennen. Des Weiteren sind wir gespannt auf die Umsetzung des Nachnutzungskonzepts der Bundesgartenschau, welches das Gelände in einen Lern- und Gestaltungsraum für junge Menschen umwandeln soll. Die bestärkende Zwischenbilanz zeigt, dass Kinderfreundlichkeit in Mannheim kein Randthema ist, sondern im Herzen der Stadt angekommen ist. Wir sind nun gespannt, wie es in der zweiten Hälfte der Siegelphase weitergeht.”





Das Programm „Kinderfreundliche Kommune” läuft vier Jahre und kann anschließend verlängert werden. Im ersten Jahr wird durch eine Bestandsaufnahme und durch Beteiligungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen der Aktionsplan vorbereitet. Nach der Bestätigung des Aktionsplans durch den Gemeinderat prüft der Verein Kinderfreundliche Kommunen e.V. den Aktionsplan und vergibt das Siegel für die folgenden drei Jahre.





Seit über zehn Jahren begleitet der Verein Kinderfreundliche Kommunen Städte und Gemeinden und nun auch Landkreise bei der lokalen Umsetzung der Kinderrechte. Die UN-Kinderrechtskonvention ist seit 30 Jahren von Deutschland ratifiziert. 60 Kommunen, die ihre Politik und Verwaltung auf Kinderfreundlichkeit ausrichten wollen, haben sich dem Vorhaben „Kinderfreundliche Kommunen” angeschlossen – darunter Hanau, Köln, Potsdam, Regensburg, Stuttgart und Wolfsburg. Das Vorhaben basiert auf den internationalen Erfahrungen aus der Child Friendly Cities Initiative von UNICEF und wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.





Digitale Pressemappe:



https://www.kinderfreundliche-kommunen.de/digitale-pressemappe-halbzeitgespraech-mannheim/