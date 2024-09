Mannheim – Bunte Ferien in der Abendakademie – Body and Brain, Graffiti, Theater, Töpfern und geheimnisvolle Codes – in der Abendakademie gibt es in den Herbstferien vieles – und garantiert nie Langeweile.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit Body and Brain startet die Volkshochschule in Mannheim im Bereich Nachhilfe ein ganz neues Programm. Body and Brain gilt als eine der wirkungsvollsten Methoden gegen schulische Probleme. Die wissenschaftlich erprobten Übungen machen Spaß und verbessern die Konzentrationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Und das ganz ohne Leistungsdruck! Body and Brain kann für alle Schulfächer angewendet werden, es schafft neue Vernetzungen im Gehirn und verbessert so die Leistungen in der Schule. Ein ganz neues Lernkonzept, welches die Abendakademie auch für jüngere Schülerinnen und Schüler anbietet.

Lernen in den Ferien – eine Investition, die sich lohnt

Zugegeben, in den Ferien kann es Schöneres geben, als für die Schule zu lernen. Aber es lohnt sich garantiert, in dem ein oder anderen Fach nochmal genauer hinzuschauen, den Lernstoff zu widerholen und etwas nachzuarbeiten, was man bisher versäumt oder einfach nicht verstanden hat. Nachhilfe in fast allen Schulfächern und für alle Schularten gibt es ab dem Grundschulalter regelmäßig – als Specials in den Ferien bietet die Abendakademie außerdem Vorbereitungskurse für Prüfungen an, etwa für das Mathe-Abi 2025 oder Intensivkurse in Latein und Englisch. Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an den aktuellen Lehrplänen des Landes Baden-Württemberg. In den Kursen werden zudem konkrete Lerntipps vermittelt, wie beispielsweise Lernpläne erstellen, Karteikarten nutzen oder den Stoff anderen erklären.

Spaß am Computer ist erlaubt und macht Sinn

Die Ferien sinnvoll nutzen und dabei auch Spaß haben – das geht gut! Zum Beispiel mit dem Angebot „Wecke Deinen Entdeckergeist mit Codes“ für Kinder ab 8 Jahren, Hier tauchen die Kids ein in die faszinierende Welt der Verschlüsselungen und lernen, geheime Nachrichten auszutauschen. Oder Programmieren lernen mit dem Calliope Minicomputer – ein Angebot für Kinder ab dem 10. Lebensjahr: Der kleine sternförmige Minicomputer kann ganz schön viel und bringt nicht nur Kinder zum Staunen. Programmieren mit Scratch ist ein seit Jahren sehr gefragter Kurs an der Abendakademie, es gibt ihn auch in diesen Herbstferien wieder für Kinder ab 10 Jahre – also schnell anmelden.

Viel Kunst und Theater – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Im Graffiti Workshop geht es etwas wilder zu – ein Angebot vor allem für Jugendliche, die schon immer mal beherzt zur Spraydose greifen wollten. In dem zweitägigen Kurs geht es um Theorie und Praxis. Gesprüht wird dann ganz legal im Mannheimer Graffiti-Park.

Herbstzeit ist Töpferzeit, in der großen Töpferwerkstatt der Abendakademie wird Ton zu Kunst. Kinder ab 10 Jahre können an vier Vormittagen lustige Figuren, Töpfe und Vasen herstellen. Das Kunstwerk wird dann mit bunten Keramikfarben bemalt – vielleicht entsteht ja so auch schon das erste Weihnachtsgeschenk für den Papa, die Oma oder den besten Freund.

Bunt und kreativ wird es auch in der Pouring Malerei – mit Acrylfarben zaubern Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren bunte abstrakte Bilder. Gruselige Gestalten, Kürbisköpfe und kleine Vampire entstehen beim Halloween-Motive zeichnen – ein Angebot für Kinder ab acht Jahren. Einmal auf der Bühne stehen und Theaterluft schnuppern – das geht bei den Theatertagen an der Abendakademie. An vier Tagen schlüpfen Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren in ganz unterschiedliche Rollen, verkleiden sich und improvisieren. Am Ende entsteht ein kleines Theaterstück, das den Eltern dann gezeigt wird.

Hip-Hop – Tanzen bis die Socken qualmen Tanzen zu den neuesten Charts mit cooler Musik und ganz viel Spaß; das bietet der Hip-Hop Kurs für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. In der Gruppe lernen die Kids die Basics im Hip-Hop und Streetdance und lernen ihren eigenen Körper als Ausdrucksmittel zu nutzen. Sie treffen andere Gleichaltrige, schließen neue Freundschaften und vor allem: Das Herz tanzt mit! Während des Kurses erlernen die Teilnehmenden die Grundlagen des Hip-Hop, von coolen Moves bis zu rhythmischen Choreografien. Der Kurs findet an vier Tagen statt und endet mit einem Auftritt, zu dem Familie und Freunde eingeladen sind.

Das ganze Ferienprogramm in der Abendakademie gibt es auf der Website:www.abendakademie-mannheim.de