Heidelberg – Kurpfalzring: Fahrbahnsanierung zwischen Hans-Bunte-Straße und Im Klingenbühl – Halbseitige Sperrung vom 23. September bis 18. November – Umleitungen eingerichtet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund erheblicher Schäden wie Aufbrüche, Risse und gravierender Verformungen infolge der stetig zunehmenden Verkehrsbelastung steht eine umfassende Sanierung der Fahrbahnoberfläche des Kurpfalzrings zwischen der Hans-Bunte-Straße und Im Klingenbühl bevor. Um die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort wiederherzustellen, muss die Fahrbahndecke auf diesem Abschnitt erneuert werden.

Umleitungen und Verkehrsführung

Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, werden die Bauarbeiten unter einer halbseitigen Sperrung der zu sanierenden Fahrbahn durchgeführt. Der Verkehr von Norden nach Süden wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Verkehr in Richtung Norden wird großräumig über die Eppelheimer Straße und die Henkel-Teroson-Straße umgeleitet. Der Busverkehr zwischen Kirchheim und Pfaffengrund bleibt unbeeinträchtigt und wird ampelgesteuert an der Baustelle vorbeigeführt. Die Stadt bittet um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten und empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich weiträumig zu umfahren.