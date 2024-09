Heidelberg – Fahrzeugbrand in der Carl-Zuckmayer-Straße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagabend kurz nach 21:00 Uhr geriet ein, im Bereich der Carl-Zuckmayer-Straße abgestelltes und noch kurz zuvor genutztes, Fahrzeug (Pkw Mercedes-Benz) in Vollbrand. Der Brand griff auch auf einen weiteren, in der unmittelbaren Nähe geparkten, BMW über. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brände aber erfolgreich bekämpfen und zeitnah löschen. Die Brandursache selbst konnte bislang noch nicht geklärt werden. Ein möglicher ursächlicher technischer Defekt am Mercedes konnte zudem nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Weiterhin wurde die verantwortliche 76-jährige Führerin des Mercedes-Benz im Rahmen der Vorortmaßnahmen angetroffen. Jene blieb bei dem Vorfall unverletzt, stand allerdings deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und muss sich ferner aufgrund einer begangenen Trunkenheitsfahrt verantworten. Aufgrund des zusätzlich gegebenen Betriebsstoffauslaufes bei dem Brandgeschehen musste auch noch eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung und ein Abschleppunternehmen hinzugezogen werden. Die Schadenshöhe der entstandenen Sachschäden konnte nicht abschließend geklärt werden und bedarf noch der weiteren Ermittlung.