Heidelberg – Am 29. September: Veranstaltung zum „Safe Abortion Day“ – Film mit Diskussion im „Gloria & Gloriette“-Kino

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Weltweit wird am 28. September der „Safe Abortion Day“ begangen. Seit seiner Einführung im Jahr 1990 rückt an diesem Tag das Recht auf sichere und legale Schwangerschaftsabbrüche in den Mittelpunkt. Anlässlich des Aktionstags veranstaltet das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg gemeinsam mit pro familia und den „Gloria & Gloriette“-Kinos am Tag darauf, Sonntag, 29. September 2024, um 11 Uhr eine Filmvorführung mit Diskussion. Den Vormittag im „Gloria & Gloriette“-Kino, Hauptstraße 146, eröffnen Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, und Kirsten Schmitz, Leiterin und Geschäftsführerin von pro familia Heidelberg.

Nach einer Kurzdokumentation zum Thema Mehrfachabbrüche wird als Hauptfilm der französische Spielfilm „Das Ereignis“ gezeigt, basierend auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Annie Ernaux. Der Film zeigt auf eindrückliche Art, welche Gefahren mit der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einhergehen können und welche schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden es nach sich ziehen kann, wenn Schwangere sich dazu gezwungen sehen, auf unsichere Art einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Im Anschluss an den Film gibt es die Möglichkeit zum Gespräch.

„Das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper muss uneingeschränkt gewährleistet sein. Jede Frau sollte unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer finanziellen Lage oder ihrem sozialen Status die Möglichkeit haben, einen sicheren Schwangerschaftsabbruch in Anspruch zu nehmen“, betont Bürgermeisterin Stefanie Jansen.

In Heidelberg gibt es vier staatlich anerkannte Beratungsstellen, die Beratungsbescheinigungen ausstellen. Informationen zu den Beratungsstellen, aber auch zum Rechtsrahmen, zu Methoden, Kosten und Unterstützungsmöglichkeiten finden Frauen auf der Webseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/chancengleichheit > Geschlechtergerechtigkeit > Schwanger und im Konflikt.