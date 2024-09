Haßloch – Brand eines Einfamilienhauses

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 17.09.2024 gegen 23:44 Uhr wurde durch mehrere Anwohner ein Brand eines Einfamilienhauses in der Weisengassse in 67454 Haßloch gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss des Anwesens festgestellt werden. Durch Anwohner der Weisengasse konnte der 87-Jährige Bewohner des Einfamilienhauses aus dem Anwesen verbracht werden. Die 91 Jahre alte Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Anwesen gebracht. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Einfamilienhauses verhindert werden. Beide Anwohner wurde durch das Brandgeschehen verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegenden Krankenhäuser verbracht. Über die Höhe des Gebäudeschadens kann aktuell keine Angabe gemacht werden. Weiter ist die Brandursache unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail