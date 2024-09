Bad Dürkheim – Vorsicht Betrug

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aktuell kommt es in Bad Dürkheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich unbekannte Personen fälschlicherweise als Amtsträger wie Polizeibeamte ausgeben. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte vom Kriminalamt in Mannheim aus und erklären zum Beispiel, dass es im näheren Wohnumfeld des Angerufenen zu Einbruchsdiebstählen gekommen wäre und dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass demnächst auch in das Haus oder in die Wohnung des Angerufenen eingebrochen werde. Damit das Geld und die Wertgegenstände sicher seien, sollten sie einem Boten übergeben werden, der sie zur Polizei oder zum Amtsgericht in Verwahrung bringt. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Nummer einer Polizeidienststelle oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. Die Täter agieren äußerst geschickt und skrupellos. In keinem Fall will die echte Polizei Ihre Wertgegenstände (Schmuck oder Bargeld) haben.

Bei solchen verdächtigen Anrufen bittet die Polizei, den Anruf der Betrüger sofort zu beenden und auf keine Forderung / Anweisung der Betrüger einzugehen sowie sofort die Amtsleitung der Polizei Bad Dürkheim, Tel.: 06322-963-0 anzurufen. Bitte sensibilisieren Sie persönlich Ihre älteren Familienangehörigen über diese Betrugsmasche