SÜW – Engagiert zum Wohle der Patientinnen und Patienten in den Kliniken im Landkreis: Fürsprecherinnen bestellt

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Sie stehen Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen mit offenem Ohr zur Verfügung, auch wenn bei einem Klinikaufenthalt mal nicht alles optimal läuft: die Patientenfürsprecherinnen im

Landkreis Südliche Weinstraße. In diesen Tagen erhielten sie von Landrat Dietmar Seefeldt ihre

offiziellen Bestellungsurkunden.

In der Privatklinik Bad Gleisweiler wird Dr. Ingrid Sebastian-Sehr tätig sein. Als Medizinerin im

Ruhestand freue sie sich darauf, nun die Perspektive „der anderen Seite“, der Patientinnen und

Patienten, vertreten zu können. Patricia Niederer, die bis vor ihrem Renteneintritt vor kurzem noch als

Fachkraft Gemeindeschwester plus tätig gewesen war, übernimmt das Amt der Patientenfürsprecherin

im Pfalzklinikum Klingenmünster. Christine Sprenger, stellvertretende Pflegeschulleiterin im (Un-)

Ruhestand, bleibt Fürsprecherin der Patientinnen und Patienten im Klinikum Landau-Südliche

Weinstraße, Standort Bad Bergzabern.

Die Patientenfürsprecherinnen arbeiten ehrenamtlich. Sie besuchen die Kliniken regelmäßig, berichten

in den zuständigen Gremien von ihrer Arbeit und legen einen Erfahrungsbericht vor. Landrat Dietmar

Seefeldt dankte ihnen für ihre Bereitschaft, das Amt auszuüben. „Sie sind wichtige Ansprechpersonen

für Patienten und auch für die Klinikleitungen. Dass diese an ihren Einschätzungen interessiert sind und

nicht einfach alles zurückweisen, was über sie an Anregungen und Beschwerden kommt, halte ich für

eine gute Grundlage des Miteinanders zum Wohle der Patienten.“ Zur offiziellen Bestellung der neuen

beziehungsweise wiedergewählten Patientenfürsprecherinnen kamen auch die jeweiligen

Klinikleitungen ins Kreishaus Südliche Weinstraße und drückten ihre Wertschätzung aus.

Dr. Guido Gehendges, Geschäftsführer des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße, hob hervor, dass

Christine Sprenger, wiedergewählte Patientenfürsprecherin für den Standort Bad Bergzabern, vom Fach

sei, mit allen gut umgehe, deeskalieren und Menschen zusammenbringen könne. „Wir arbeiten schon

lange und sehr gut zusammen“, so Gehendges.

Dieter von Bomhard, Geschäftsführer der Privatklinik Bad Gleisweiler, stellte heraus, dass das Angebot

der Patientenfürsprecherinnen weiterhin eine wichtige Ergänzung darstellte, neben Rückmelde-Bögen

oder Online-Rezensionen. „Der persönliche Kontakt ist für viele weiterhin besonders wichtig“, betonte

von Bomhard.

Pfalzklinikum-Geschäftsführer Paul Bomke ging auch auf die gesellschaftliche Bedeutung des Amts der

Patientenfürsprecherinnen ein: „Die zuständigen Stadträte oder Kreistage entscheiden im

demokratischen Willensbildungsprozess, wer von draußen auf unsere Kliniken drauf schaut. Das kann

man gar nicht hoch genug bewerten.“

Großer Dank ging an Roswitha Feitig, die 1995 erstmals als Patientenfürsprecherin des Pfalzklinikums

bestellt worden war, zunächst für Kinder und Jugendliche, ab 1999 auch für Erwachsene. Nach knapp

drei Jahrzehnten stand sie bei der Wahl im Juli im Kreistag für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Sven

Kaufmann, stellvertretender Pflegedirektor des Pfalzklinikums, erinnerte im Kreishaus insbesondere an

die wertschätzende Kommunikation, die Feitigs Arbeit geprägt habe. Ein weiteres großes Dankeschön

ging an Irmgard Gromöller, die zehn Jahre lang die engagierte Fürsprecherin der Patientinnen und

Patienten der Privatklinik Bad Gleisweiler war und ebenfalls bei der diesjährigen Wahl nicht mehr für

das Amt zur Verfügung stand.

Bildunterschrift: Mit grünen Mappen von links nach rechts: Dr. Ingrid Sebastian-Sehr,

Patientenfürsprecherin der Privatklinik Bad Gleisweiler, Roswitha Feitig, frühere Patientenfürsprecherin

des Pfalzklinikums Klingenmünster, Patricia Niederer, Patientenfürsprecherin des Pfalzklinikums

Klingenmünster, sowie Christine Sprenger, Patientenfürsprecherin des Klinikums Landau-Südliche

Weinstraße am Standort Bad Bergzabern mit Landrat Dietmar Seefeldt (vorne, Mitte) und Vertretungen

der jeweiligen Klinikleitungen.

Foto & Text: KV SÜW