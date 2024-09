Neustadt – Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 16.09.2024 um 19:20 beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. einen VW Transporter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug versuchte jedoch sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgung des Fahrzeuges verlief durch mehrere Straßenzüge und endete letztlich im Bereich der Eduard-Jost-Straße, in welcher das Fahrzeug in einer Sackgasse durch den männlichen Fahrzeugführer zum Stehen gebracht wurde. Der Fahrer und dessen Beifahrer setzten die Flucht weiter zu Fuß fort. Letztlich konnte der Beifahrer nach kurzer Verfolgung festgenommen werden, der Fahrer konnte unerkannt entkommen. Da der Fahrer jedoch persönliche Gegenstände bei der Flucht verlor, laufen nun weitere Ermittlungen hinsichtlich dessen Identität. Während der Verfolgungsfahrt kam es zu keinerlei Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie von Passanten. Die Polizei Neustadt/W. ermittelt nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Quelle Polizei Neustadt

