Mannheim – Serkan Zubari stellt nach fünf Jahren sein Amt als Sportvorstand des VfR Mannheim zur Verfügung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Serkan Zubari, der seit 2019 als Sportvorstand des VfR Mannheim tätig ist, hat sich entschieden, sein Amt nach fünf erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch zur Verfügung zu stellen. Zubari bleibt dem Verein weiterhin verbunden, jedoch gibt es innerhalb der Vereinsführung unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung, die zu dieser Entscheidung geführt haben.

Während seiner Amtszeit hat Serkan Zubari maßgeblich dazu beigetragen, die sportliche Entwicklung des Vereins voranzutreiben. Unter seiner Führung konnten beachtliche sportliche Erfolge – darunter der Oberligaaufstieg der ersten Mannschaft und der Landesligaaufstieg der U23 – gefeiert und wichtige Strukturen geschaffen werden, die den Verein nachhaltig stärken.

„Wir respektieren Serkans Entscheidung und möchten uns von Herzen bei ihm für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit bedanken. Er hat den VfR Mannheim sportlich und strukturell auf ein neues Niveau gehoben und sich stets mit vollem Einsatz für den Verein engagiert. Auch wenn wir in Bezug auf die zukünftige Ausrichtung des Vereins unterschiedlicher Meinung waren, ändert das nichts an unserem persönlichen Verhältnis. Ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute und freue mich, dass er dem VfR auch weiterhin verbunden bleibt“, so Präsident Boris Scheuermann.

Am Mittwoch, 18. September 2024 wird nun in der Jahreshauptversammlung des VfR Mannheim ein neuer Sportvorstand gewählt werden.

Quelle VfR Mannheim