Mannheim-Rheinau – Einbruch in mehrere Container auf Firmengelände

Mannheim / Mannheim-Rheinau (ots) Ein Mitarbeiter einer Firma stellte am Montagmorgen einen Einbruch in mehrere Container auf einem Produktionsgelände in der Ruhrorter Straße fest. Bisher unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 14.09.2024 um 13:00 Uhr und 16.09.2024 um 06:30 Uhr zunächst Zutritt zu dem umzäunten Firmengelände. Anschließend entwendeten sie aus den dort abgestellten verschlossenen Containern diverse Elektrogeräte und Verbindungskabel. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände dürfte sich nach ersten Schätzungen in einem fünfstelligen Bereich bewegen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel.:0621/ 833970 zu melden.

