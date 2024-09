Mannheim – Gemeinsame Entscheidung von Markus Söder und Friedrich Merz zur Kanzlerkandidatur

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die CDU Mannheim begrüßt die gemeinsame Entscheidung von Markus Söder und

Friedrich Merz, ihren Gremien vorzuschlagen, dass Friedrich Merz die Union als

Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl führt. Mit großer Entschlossenheit und

dem klaren Ziel, die Führungsverantwortung in diesem Land wieder zu übernehmen,

gehen CSU und CDU gemeinsam in das Bundestagswahljahr 2025.

Kreisvorsitzender Christian Hötting betonte: „Die Union präsentiert sich geeint,

geschlossen und als starkes Team, das sich an den zentralen Herausforderungen

unserer Zeit orientiert. Friedrich Merz ist der richtige Kandidat zur richtigen Zeit. Mit

ihm wollen wir den Aufbruch gestalten und das Land wieder an die Spitze führen. Mit

diesen Zielen vor Augen blicken wir voller Zuversicht nach vorn und werden Friedrich

Merz mit aller Kraft unterstützen. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für seine

Unterstützung im OB-Wahlkampf 2023 und für die positive Begleitung beim Eintritt

unserer Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen in die CDU.“

Quelle: CDU Kreisverband Mannheim