Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat seinen Cheftrainer Marco Antwerpen von seinen Aufgaben entbunden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim 07 hat seinen Cheftrainer Marco Antwerpen von seinen Aufgaben entbunden. Über eine Nachfolgelösung will der Verein zeitnah informieren. Die Waldhöfer haben nach fünf Spieltagen in der 3. Liga bisher nur zwei Unentschieden auswärts geholt. Am letzten Spieltag endete das Kellerduell beim Auswärtsspiel bei Hansa Rostock 1:1.

Der SV Waldhof Mannheim liegt mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenrang in der 3. Liga. Zuvor hatten sich die Waldhöfer im bfv-rothaus-Pokal sehr blamiert, als sie beim Landesligisten VfR Gommersdorf mit 0:1 verloren hatten und damit bereits im Viertelfinale ausgeschieden sind. Das nächste Heimspiel in der 3. Liga bestreitet der SV Waldhof Mannheim am Samstag, 21. September um 14 Uhr, gegen den VfL Osnabrück im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick