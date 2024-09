Landau – Personensuche mit Polizeihubschrauber

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 16.09.2024 um 19:20 beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. einen VW Transporter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug versuchte jedoch sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgung des Fahrzeuges verlief durch mehrere Straßenzüge und endete letztlich im Bereich der ... Mehr lesen »