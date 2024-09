Kirchheimbolanden – Keltischer Familienspaß in den Herbstferien am 16. Oktober 2024

Kirchheimbolanden/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der großen Nachfrage in den Sommerferien lädt das Keltendorf in Steinbach auch in den Herbstferien wieder zum „Keltischer Familienspaß“ ein. Der Aktionstag findet am 16.

Oktober von 10.00 bis 16.00 Uhr statt. Dabei begeben sich Kinder gemeinsam mit ihren

Eltern oder Großeltern auf die Spuren des Volkes, das vor über 2.000 Jahren am

Donnersberg gelebt hat.

Nach einem gemeinsamen Rundgang durch das Keltendorf und einem kurzen spielerischen

Einblick in die Geschichte und Kultur der Kelten stehen verschiedene Kreativ-Angebote auf

dem Programm. So dürfen die Teilnehmenden beispielsweise beim Pfeilbau und

Bogenschießen oder bei der Herstellung von Lederbeuteln selbst aktiv werden. Zum

Mittagessen wird ein keltischer Eintopf (vegetarisch) serviert.

Der Preis für Kinder beträgt 24,00 €, für Erwachsene 25,00 €, Familien (2 Erwachsene mit 2

Kindern von 4 bis 12 Jahre) erhalten einen vergünstigten Familienpreis von 80,00 Euro.

Tickets sind online buchbar unter www.donnersberg-touristik.de/erlebnisse-buchen

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband, Tel:

06352-1712, touristik@donnersberg.de, www.keltendorf-steinbach.de

Programmänderung/Programmabsage vorbehalten.

Foto: CC-BY Pfalz Touristik – Fachenbach Medien

Quelle: Donnersberg-Touristik-Verband