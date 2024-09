Hockenheim – Kleidertauschparty am Freitag den 27.09.2024

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Gut erhalten, kaum getragen, aber irgendwie hängt das Kleidungsstück doch nur im Schrank? Dann ist die Kleidertauschparty der richtige Zeitpunkt, um sich von diesen Schätzchen zu trennen – und vielleicht ein neues Lieblingsstück mit nach Hause zu nehmen. Die nächste Kleidertauschparty des Arche Weltladens, des Teams der „Fairtrade-Stadt Hockenheim“ und der Lokalen Agenda 21 Hockenheim findet am Freitag, den 27. September 2024, von 18:00 bis 20:00 Uhr, in der in der Aula der Louise-Otto-Peters-Schule statt.

Die Veranstaltung der „etwas anderen Art“ ermöglicht, in Vintage-Perlen, Fehleinkäufen und Second-Hand-Schätzen zu stöbern und kostenlos mitzunehmen, was einem gefällt. Im Gegenzug kann man kostenfrei anbieten, was man selbst noch im Kleidungsschrank hat. Die getauschten Stücke sollten frisch gewaschen und gut erhalten sein. Kleiderständer und Bügel werden gestellt. Die mitgebrachte Kleidung sollte keine Kinderbekleidung sein und selbstständig auf die vorhandenen Kleiderbügel drapiert werden.

Die Louise-Otto-Peters-Schule, Kooperationspartner der Fairtrade-Stadt Hockenheim, wird dabei ihre Aula in eine Second-Hand-Shoppingmeile verwandeln. Neben tollen neuen Lieblingsteilen gibt es Informationen zu den Bedingungen der globalen Textilproduktion, Mitglieder des Arche-Teams und von „Fairtrade-Stadt Hockenheim“ stehen auch für Infos und Gespräche in lockerer Atmosphäre zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es leckere Getränke und Snacks der Louise-Otto-Peters-Schule und des Arche Weltladens. „Mit der Louise-Otto-Peters-Schule haben wir einen engagierten und unkomplizierten Kooperationspartner für unsere Kleidertauschparty“, freut sich die Agendabeauftragte Elke Schollenberger, „wir freuen uns riesig, dass zunehmend junge Menschen bei unseren Kleidertauschpartys zu finden sind.“

Bildunterschrift:

Die Kleidertauschparty lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. (Bild: Fotografen Lenhardt)

Quelle Stadt Hockenheim