Heidelberg-Neuenheim: „Quartiers-Mobil“ am Dienstag, 24. September, auf dem Marktplatz – Stadt lädt zum Austausch vor Ort ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was bewegt die Menschen im Stadtteil Neuenheim? Welche Themen sind ihnen wichtig, welche Fragen sind offen? Die Stadt Heidelberg ist am Dienstag, 24. September 2024, 15 bis 19 Uhr, mit ihrem „Quartiers-Mobil“ auf dem Marktplatz Neuenheim (an der Lutherstraße) und lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Austausch ein. In entspannter Atmosphäre bei Getränken und Snacks können alle ihre Fragen und Wünsche zum Stadtteil einbringen. Eigene Erfahrungen aus Neuenheim zu Themen wie beispielsweise Treffpunkte, Begrünung, Klimaschutz, Mobilität, soziales Miteinander, Schulwege und Weiteres können dabei zur Sprache kommen. Der mobile Quartierstreff richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Akteurinnen und Akteure aus Neuenheim. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Bei schlechtem Wetter wird der Quartierstreff verschoben.

Die Stadt Heidelberg möchte mit den Angeboten direkt in den Stadtteilen wichtige Themen und Bedürfnisse erkennen und aufgreifen. Das ist die Aufgabe der Abteilung Stadtteil- und Quartiersentwicklung im Amt für Stadtentwicklung und Statistik. Mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern gibt es in jedem Stadtteil ein „Ohr“ für alle Bürgerinnen und Bürger. Der kontinuierliche Austausch und die Kommunikation zwischen Verwaltung sowie Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadtteile ist eines der wichtigsten Mittel, um auf die Belange, Sorgen und Wünsche der Menschen vor Ort einzugehen.