Heidelberg – Fernwärme-Maßnahmen in HD-Pfaffengrund

Heidelberg / Metropolregion(red/ak) Der Fernwärme-Ausbau in Heidelberg geht auch im Stadtteil Pfaffengrund weiter: Im Buschgewann, im Schwanenweg und im Krähenweg.

Fernwärme-Maßnahme Im Buschgewann

In der Straße Im Buschgewann beginnen die Arbeiten zwischen den Straßen In der Siedlerruh und dem Kranichweg. Sie werden am Montag, den 23.

September 2024 beginnen und voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Fernwärme-Maßnahme im Schwanenweg

Ab Montag, den 30. September 2024 verlegen die Stadtwerke Heidelberg eine Fernwärmeleitung Im Schwanenweg zwischen der Straße Obere Rödt

33 und Schützenstraße 37. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Februar 2025 dauern.

Verkehrsführung im Schwanenweg Während der Bauzeit ist die Fahrbahn tagsüber montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt, der Verkehr wird über die angrenzenden Straßen geführt. Während der restlichen Zeit ist sie freigegeben; auch die Zufahrten zu den Grundstücken sind möglich. Rettungswege sind jederzeit

sichergestellt, die Müllabfuhr läuft wie gewohnt.

Fernwärme-Maßnahme Im Krähenweg

Ab 7. Oktober 2024 beginnen die Stadtwerke Heidelberg damit, eine Fernwärmeleitung im Krähenweg zwischen dem Schwalbenweg und Im

Buschgewann zu verlegen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember. Gleichzeitig erneuert der kommunale Energieversorger dort auch die Wasserversorgungsleitung.

Verkehrsführung Im Buschgewann und im Krähenweg

Während der Bauzeiten sind die Fahrbahnen im Buschgewann und im Krähenweg jeweils tagsüber von montags bis donnerstags von 7 Uhr bis 17

Uhr und freitags von 7 Uhr bis 14 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt, der Verkehr wird über die angrenzenden Straßen geführt. Während der restlichen Zeit ist sie freigegeben; auch die Zufahrten zu den Grundstücken sind möglich. Rettungswege sind jederzeit sichergestellt. Die Müllabfuhr läuft wie gewohnt.

Für alle Maßnahmen gilt, dass nach den Bauarbeiten den Anwohnenden Fernwärme zur Verfügung steht, soweit sie bereits Hausanschlüsse

beantragt haben. Falls Anwohnende noch keinen Fernwärme.Hausanschluss beantragt haben, können sie sich gerne beim Netzvertrieb

der Stadtwerke Heidelberg melden, via E-Mail netzvertrieb@netzeheidelberg.de oder per Telefon 06221- 513 5050.

Bei jeder der genannten Maßnahmen werden die Stadtwerke Heidelberg die Einschränkungen für Anwohnende so gering wie möglich halten. Während

der Bauzeiten kann es zu kurzen Versorgungsunterbrechungen kommen. Anwohnende würden darüber im Vorfeld gesondert informiert.